海外、地方の名手とＪＲＡのトップジョッキー１４人が争う「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」が、２３、２４日に札幌競馬場で行われる。地方代表で初出場する船橋の本田正重騎手（３７）は、通算１４１５勝で、テン乗りも得意とする名手。「これまでは見るだけだった」という舞台で「ＪＲＡ初勝利がしたい」と意気込んでいる。

船橋の名手が、その手腕を存分に見せつける。「これまで見るだけだった」というＷＡＳＪ。地方代表の本田は「参戦できるのはうれしいですね」と意気込む。

金沢競馬場で５月２６日に行われた予選は、全国のリーディングジョッキー１２人が参戦。名手ぞろいとあって、初戦から激戦となった。本田は初戦の７Ｒを３番手追走から直線で突き抜け、１馬身半差で勝利。２戦目の９Ｒで７着、最終戦の１１Ｒは４着で、合計４８ポイントを獲得して総合優勝を果たした。

２３年の浦和記念をディクテオンで制するなど、テン乗りでの勝負強さに定評があるが「まさか、自分が優勝するとは思わなかった」と、誰よりも驚いている。秘訣は「先入観を持たないこと」だと本田。「前走などを見てイメージをつくり過ぎると、同じようなレースをしないと、と思うかもしれない」と、レース前でも、競馬新聞をサラッと見るだけだ。

南関東から地方代表が出たのは１９年の的場文男（大井）以来で、決戦の地となる札幌競馬場での騎乗は今回が初めて。４戦中３戦は不慣れな芝で行われるなど、プレッシャーがかかりそうなものだが「芝でのレースは気持ちいいですよね」と、まったく気負いがない。

２３、２４日の２日間はＷＡＳＪの４鞍のほか１１鞍に騎乗予定。これまで、ＪＲＡでの最高着順は２４年クロッカスＳと、同年の１勝クラスでの４着が最高だ。「できれば、ＪＲＡ初勝利がしたい」と目標を掲げる。

地方所属の騎手の優勝は９４年石崎隆之（船橋＝所属は当時）、９７年川原正一（笠松）、０１年鮫島克也（佐賀）と地方通算５０００勝以上を挙げたレジェンドに、０５年岩田康誠（兵庫）の計４人。「スゴイ人ばかりですよね。ワクワクするし楽しみたい」と、自然体で５人目の優勝を目指す。（志賀 浩子）

◆ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ） ８７年にワールドスーパージョッキーズシリーズとして始まり、１５年から現在の名称で夏の札幌で行われている。外国人騎手６人と地方競馬所属騎手１人、ＪＲＡ所属騎手７人の計１４人が出場し、全４戦で個人戦（１位賞金３００万円およびトロフィー）と、ＪＲＡ選抜とＷＡＳ選抜（外国騎手・地方競馬代表）による団体戦（優勝チームに賞品）を行う。

◆本田 正重（ほんだ・まさしげ）１９８８年３月５日、東京都生まれ。３７歳。千葉県騎手会所属。２００５年１０月２４日デビュー。地方通算１万２５６３戦１４１５勝。重賞は１７年ジャパンダートダービー・ＪｐｎＩ（ヒガシウィルウィン）など２４勝。