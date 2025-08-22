◆第１０７回全国高校野球選手権第１４日 ▽準決勝 日大三４―２県岐阜商（２１日・甲子園）

親子３代の夢をかなえた。県岐阜商の４番・坂口路歩（ろあ）には強力な応援団がいた。三塁側アルプスから見守るのは、同校ＯＢの祖父・清貴さん（７４）と父・輝光さん（４３）。清貴さんは１９６９年のセンバツに背番号１０でマウンドに立ったが、２人とも夏の甲子園ではプレーできずに高校野球を終えている。輝光さんは「伝統校の４番は重圧もすごいと思うけど、４番としての仕事をしてくれた」と、２安打１打点の息子をたたえた。

岐阜市内でＴシャツなどのプリント加工会社を経営する輝光さんは「常に仕事で、中学は１度も試合を見に行ったことがない」と多忙な日々。最後の夏はなんとか仕事の都合をつけて、応援に駆けつけた。５月に愛息が死球を受けて左腕を骨折すると、酸素カプセルを自宅に設置。岐阜大会前の復帰に導いた。坂口は「父が練習環境を整えてくれたおかげでここまでこられた」と感謝を口にした。

坂口は卒業後、米国の大学へ進学予定という。「大学に行ってプロを目指すよりも、俺は早く親父と仕事がしたいと言ってくれた」と輝光さん。甲子園で一皮むけた主砲は、新たなステージでも輝く。（藤田 芽生）