広陵（広島）は２１日、硬式野球部の中井哲之監督（６３）と中井惇一部長（３０）が退任すると発表した。新監督には、ＯＢでコーチの松本健吾氏（３４）、新部長には別の部の顧問だった滝口貴夫氏（６４）が就任する。

同校を巡っては、１月に起きた部内での暴力事案が今夏の甲子園開幕直前にＳＮＳ上で拡散された。日本高野連から厳重注意処分を受けていたこともあり、一度は出場したが、指導者の部員への暴行といった別事案がＳＮＳで浮上。学校側は新たな事実が確認できなかったとしたが、大会運営への支障や在校生への中傷があったことを踏まえ、２回戦を前に出場を辞退した。現在は警察や第三者委員会が調査を進めており、辞退を発表した１０日の会見では、結果が出るまで中井監督を指導から外すとしていた。

学校はこの日、「１、２年生は入念なアンケート調査で現在、把握しているもの以上のことは出なかった」として、２３日開幕の秋季広島大会へ出場する意向を示した。その上で「このままの体制で進むのはどうか」と見直しを決断し、中井監督からも「分かりました」と承諾を得たという。

中井監督は１９９０年に就任。春夏通算２５度の甲子園出場に導き、２度のセンバツ優勝を達成している。同校の浅田哲雄事務局長は、退任後も学校職員として残る中井監督について「（復帰の）可能性は０ではない」としたが、まずは調査に全面協力していく姿勢を示した。