Ｊ１清水エスパルスは２１日、アウェー・福岡戦（２３日）に向け、三保で一部非公開調整した。前節（１６日）の横浜Ｍ戦で約３か月ぶりのゴールとなる今季９得点目を決めたＦＷ北川航也（２９）は、Ｊ１で７年ぶりとなるシーズン２桁得点に意欲。「チームに貢献するプレーをすれば自然とボールは転がってくる」と語るエースが量産態勢に入り、３試合ぶりの白星をつかみにいく。

復調への手応えは、明るい表情にも表れていた。報道陣に公開された冒頭のアップ中も清水・北川はハツラツと動いた。「点を取れないより、取れた方が状態もモチベーションも良くなる」。３月以来、今季２度目の２戦連発に向け気持ちを高ぶらせた。

直近２試合は先発を外れたが、前節の横浜Ｍ戦（１●３）は後半からピッチに立ち、同４５分、左クロスに反応して左足でゴール。５月２５日の神戸戦以来の得点で最低限の意地を見せた。試合後は「５月以来というのは情けない。ここから取っていければ」と誓っていた。

昨季Ｊ２で１２得点しているが、Ｊ１でシーズン１０発をマークすれば１８年以来となる。「シーズン開始から通過点として目指してきた。硬くなりすぎず、チームに貢献するプレーをすれば自然とボールは転がってくる」と意気込む。昨年は第１９節の藤枝戦で９点目を記録したが、１０点目は第３１節の山口戦。今季は“マジック１”から間髪入れず大台に乗せる。

前節は試合途中から自身が得意とする２トップが採用された。新戦力のＦＷ高橋利樹（２７）、ＦＷアルフレド・ステファンス（３０）と組み、シュート３本を放った。「自分は（１トップでも）どちらでも対応できる」の言葉通り、新たなオプションも有効に使いながら福岡の守備を揺さぶっていく。

高橋利らに加え、故障していたＦＷアフメドフ（３０）の復帰も秒読み段階に入った。ＦＷのサバイバルが激化しているが「競争があるのはいいこと。その中で勝っていけばもっと成長できる」と言い切る。頼れるエースが豪快な一撃で博多の夜を彩る。

（武藤 瑞基）

〇…秋葉忠宏監督（４９）は「失点が安すぎる」と激怒した前節の横浜Ｍ戦を踏まえ「もう一度基本を徹底しよう」と選手にハッパをかけた。１９日の公開練習ではＤＦ陣を集めクロス対応やラインコントロールをチェック。福岡は現役時代の９７年に在籍した古巣に当たる。指揮官は「イケイケな気質がある。ホームではよりその傾向が強くなるので、後手を踏む訳にはいかない」と真っ向勝負する構えだ。