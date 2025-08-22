UFCに挑戦している日本の格闘家・朝倉海選手がランキング圏外となりました。

アメリカ総合格闘技団体の最高峰・UFCは日本時間21日までに最新のランキングを更新。日本時間17日に行われたUFC319のフライ級マッチでランキング15位だった朝倉選手は、同11位のティム・エリオット選手と対戦しギロチンチョークで2ラウンド一本負けを喫しました。

朝倉選手は2024年のUFCデビュー戦でフライ級タイトルマッチを行い、アレシャンドレ・ パントージャ選手に挑戦するも一本負け。これによりUFC2連敗の朝倉選手はランキングトップ15から外れる形となりました。一方今回対戦し勝利したエリオット選手は1つ順位を上げ、10位となっています。

なお、同じフライ級の日本人・平良達郎選手は5位をキープ。平良選手は昨年、ランキング上位のブランドン・ ロイバル選手に判定で敗れたものの直近では8月3日のパク・ヒャンソン選手との戦いでサブミッションによる勝利をあげ、UFC戦績は7勝1敗となっています。

また、同じくフライ級で1勝1敗の鶴屋怜選手もランキング圏外となっています。