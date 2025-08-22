「『あんぱん』で朝ドラ初出演を果たした高橋文哉さん（24）ですが、移動で利用している事務所車の車内はサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリン一色。この事務所車で朝ドラの撮影現場に赴くこともあるそうです」（芸能関係者）

“愛車”ポムポムプリン号で現場入りしている高橋。彼のポムポムプリン愛を高橋の知人が明かす。

「高校生のころからハマっているそうで、そのふわふわした質感や、フォルム、色が気に入っているのだとか。仕事現場にポムポムプリンのTシャツを着ていくこともあるそうです。寝室にある出窓は、黄色で埋め尽くされていると以前、話していました。ポムポムプリン好きは広く知られていて、スタッフからポムポムプリンのお菓子をもらうこともあるといいます」

高橋の熱烈な応援もあってか、’25年サンリオキャラクター大賞で1位に輝いたポムポムプリン。7月1日放送の『高橋文哉のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）で、高橋はポムポムプリンの9年ぶりの1位について「『年末とかに今年一番嬉しかった出来事なんですか？』と言われると思うんですけど、間違いなくこれ！」と語り、さらにバラエティ『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画『ゴチバトル』にレギュラー出演中のため、「僕は『ゴチ』でピタリとったぐらい嬉しい」と述べていた。

あんぱん、プリンと甘いものとの縁が深いのかも!?