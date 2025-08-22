「スマホを見ていたらあっという間に2時間経ってた…」「あっという間に1日が過ぎていく」。スマホやSNSが蔓延っている今、そう感じたことはありませんか？

『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』の発売を記念して、年間200冊を手がけることもあるほど超人気かつ超多忙なデザイナーであり、著書『時間のデザイン』も刊行された井上新八さんに、特別に話を聞いた。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.どうしてもアイデアが思いつかないとき、行きづまってしまいます。

アイデアや企画など、自分の頭で考えなければならないものが全く思い付かず、ただただ時間が経ってしまうことがあります。完璧なアイデアが出るまで止まってしまうんです。つい行きづまってしまったとき、どうすればその状態から脱却することができますか？

どんなに思いつかなくても行きづまらない秘訣

井上新八氏（以下、井上） ぼくは基本、本のデザインの仕事は40件前後が並行しています。

大体、年間で180冊程度を担当することになるのかな。これは、2日に1冊分のカバーをデザインしているということになります。

それに、依頼される書籍はジャンルもさまざまで、ビジネス書もあればレシピ本や、実用書もあったりしますね。

――膨大な数の仕事量をこなし、その速度も驚異的なのは業界内でも有名ですが、デザインをしている途中で行きづまることはないんですか？ さすがに同じ人間なら、たまには思考が停止したり、手が止まったりすることはありますよね？

井上 いや、ぼくは行きづまりません。

――行きづまらない？ それって、人間に可能なんですか？

井上 そんなに難しいことじゃないですよ。正確に言うと、行きづまらないようにしています。

何が何でも、いったん終わらせる

井上 ぼくが行きづまらないのは、どんな時でも「いったん終わらせる」ようにしているからですね。

例えば、編集者との打ち合わせを終えたら、必ず翌日にはカバーデザイン1案を出すようにしています。

――「行きづまってしまった」と自分に認識させないように、先手を打つんですね！

井上 そうですね。やっぱり、行きづまってしまうと、気持ち的にかなり窮屈になるんですよ。

だから、どんなに思いつかなくて、たとえ30点の出来だったとしても、まずは一度完成させるようにしています。

ひどい出来でも、完成していると、後から見直す余裕が生まれるんです。

一度作ってしまえば、「思いつかない」とモヤモヤしたまま過ごさなくていいですし、数日後に見てみると「なんだか、意外といけるじゃん」と思うことがあったりするんです。

――『とっぱらう』にも似たような戦術があります！

戦術：行きづまる

むしろ行きづまったままでいよう。あきらめない。空白の画面を見つめたり、紙に切り替えたり、歩きまわったりしてもいいが、手元のプロジェクトに集中し続ける。

意識レベルではもどかしく感じていても、脳内の冷静な部分は処理と前進を続けている

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

井上 そうそう、似てるんですよね。行きづまったときは「諦めずにずっと手を動かし続ける」しかないんですよ。

無理に完璧を目指すのではなく、まず形にすることで精神的なゆとりを生み出すんです。それが結果として「行きづまり」という状況そのものを回避することになると思います。