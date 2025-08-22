首位・ソフトバンクはきょう22日、勝てば優勝マジック27が初点灯する2位・日本ハム戦（エスコンフィールド）に臨む。21日に福岡空港で取材に応じた小久保裕紀監督（53）は腰などのコンディション不良を抱える周東佑京内野手（29）のスタメン復帰を明言。今季の同カードで打率・333と好調なリードオフマンに期待するとともにナインには「Play happy」の精神で大一番に臨んでほしいと語った。

“我慢の欠場”を経て、満を持して天王山に臨む。きょう22日の日本ハム戦へ向けた準備は整ったかと問われた周東は「もちろん。じゃないと（20日の西武戦で）休まないので」と静かに思いを口にした。

腰などコンディションは万全ではない。8月は16試合で8試合を欠場した。そのため規定打席にはわずかに届いていないが、打率・300、3本塁打、32打点、31盗塁をマーク。中堅の圧倒的な守備範囲もチームにとって武器で、優勝マジック27の点灯が懸かる大事な戦いで周東の存在は大きい。日本ハム戦は今季残り6試合。3連戦という形で新庄ファイターズと戦うのは今回が最後になる。周東は今季同カードで打率・333、2本塁打、7打点の好成績。20日の西武戦で万全を期して休養策を選択した小久保監督も天王山でのスタメン起用について「もちろん」と力強くうなずいた。

注目が集まる3連戦へ向けて、小久保監督は「“Play happy”。そういう気持ちでやってくれたら」とナインの躍動に期待した。

今春のキャンプイン前日。指揮官は選手に向けて「Play happy 愉（たの）しむ」「Give it your all 出し切る」「Never settle 追い求める」の3つの指針を示した。「Play happy」は戦いの場に出られていること自体の幸せをかみ締め、取り組むことの重要性を説いたものだ。

負けられない大一番とはいえ「Play happy」の精神を大事にしてほしい考えで「うまくいかなかった4月にも選手に話したけど。プレーできる喜びを感じてやってほしい。“Play happy”と“出し切る”。そういう気持ちでやってくれればいい」と続けた。

優勝マジック点灯が懸かり、敗れれば逆に接近を許す正念場の3連戦。周東を起用する現状のベストメンバーで臨み、全てを出し切る構えだ。 （木下 大一）

H…左脇腹痛から復帰した今宮が“つなぎ役”に徹し、きょう22日からの日本ハム3連戦に挑む。19日の西武戦で復帰して犠打と2四死球で出塁。20日の同カードでは「2番・遊撃」で2安打を記録した。「勇（野村）みたいにホームラン打てる選手ではないですし、つなぎだったり守備が一番大事。そこに徹しながらやっていきたい」と決意。対日本ハムは「何をするのか予測ができない中で守るのが嫌。それを一番、感じる」と警戒していた。