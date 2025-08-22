「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

アイビスＳＤ４着から中２週で参戦するカルロヴェローチェが重賞初勝利を目指す。Ｇ１で１番人気にもなった素質馬で、しばらく低迷していたが、２走前に勝って復活のきっかけをつかんだ。初コンビを組む佐々木大輔騎手（２１）＝美浦・菊川＝は現在サマージョッキーズシリーズで２勝を挙げて首位に立つ。馬を勝利に導いて、自身もトップの座をがっちりと守る。

サマージョッキーズシリーズで、トップの足固めをする。佐々木がキーンランドＣでカルロヴェローチェと初コンビを組み、勝利を目指す。

佐々木は函館記念、ＣＢＣ賞を勝つなど現在２４点を挙げて、２位に３点差をつけてトップ。順風満帆の活躍に見えるが、先週の札幌記念では苦い思いを経験した。

ヴェローチェエラに騎乗したが、スタート直後に外の馬にかぶせられて位置取りが後ろになってしまった。直線は外に出して伸びたが、５着に押し上げるのが精いっぱい。「追い切りの動きから、直線は外がいいと思っていたのですが…。内だったらもう少し勝ち負けになっていたのかもしれない。本当に下手くそに乗りました」。上位入着馬の多くが内から伸びたこともあり、今でも厳しい表情で振り返る。

それでも、借りを返すチャンスが早々に巡ってきた。ヴェローチェエラの僚馬であるカルロヴェローチェは３歳時にＮＨＫマイルＣ（５着）で１番人気に支持された素質馬。しかし、その後は激しい気性が出世を妨げて大スランプに。ようやく２走前の安達太良Ｓを勝って、復活へのきっかけをつかんだばかりだ。

２０日の追い切りに騎乗。「行きっぷりが強い馬で、折り合いだけ気をつけて乗りました。無駄な力みがあるかなって思うし、レースに行っていかに力まず走れるかですね」と特徴はつかんだ。期待馬を初重賞勝利へと導き、シリーズでもライバルに差をつける。