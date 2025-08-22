キャリア２度のＪｐｎ制覇はいずれもピンチヒッターだったが、今回は違う。デビュー２１年目。自らの腕でつかんだ初めての大舞台。本田正重騎手（３７）＝船橋＝がＷＡＳＪ（２３、２４日・札幌）に平常心で挑む。

「無欲の勝利かな。決まった時はうれしかった。でも、地方競馬代表になっちゃって、多少プレッシャーはありますね」と静かにほほ笑む。

地方競馬を背負って立つ一人。でも、欲がない。もどかしく思う時もあるが、それが本田正重という男だ。初めて年間１００勝の壁を破った（１１１勝）１７年を契機に頭角を現してきた。

地方代表によるＷＡＳＪ制覇は地元の大先輩・石崎隆之（９４年）を筆頭に、川原正一（９７年、当時・笠松）、鮫島克也（０１年、佐賀）、岩田康誠（０５年、当時・兵庫）の４人。「レジェンドばかり。さすがに仲間入りはできないでしょう」と笑うが、「この秋は船橋でＪＢＣが開催されます。盛り上げるためにも頑張りたい」と力を込める。

「１週間悩んだ」と話すＪＲＡに問われた『セールスポイント』の欄には「感情の波がない」と答えた。「運がいい方」とも言う。ＪＲＡ＆世界の名手を相手にしても、はやる気持ちはない。いつも通り淡々と、気がついたら表彰台の真ん中にいる。それも本田正重だ。（デイリースポーツ・村上英明）