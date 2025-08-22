【DOPE 麻薬取締部特捜課 第8話】陣内が脱走 特捜課は閉鎖
【モデルプレス＝2025/08/22】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第8話が、22日に放送される。
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
陣内（中村倫也）が脱走し、特捜課は閉鎖されるが、早く陣内を探したいと焦る才木（高橋海人）と、正体不明のジウ（井浦新）を相手にすることに及び腰の面々とで、特捜課は揺らいでいた。
そんな中、綿貫（新木優子）の祖母・絹代（銀粉蝶）が行方不明に。絹代を見つけた綿貫だったが、そこには寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）の姿が。2人の目的が分からないまま交戦することとなった綿貫だが、異能力を封じられてしまい…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」
◆「DOPE 麻薬取締部特捜課」第8話あらすじ
