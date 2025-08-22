気象庁は、きのう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

きょう（22日）午前３時には宮崎市付近にあって、ゆっくりした速さで東北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側１５０キロ以内と西側１１０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



きょう（２２日）午後３時には日向市の東南東約４０キロ

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



あす（２３日）午前３時には宿毛市の南東約３０キロ

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

当該エリアの今後の天気の予報は？

【画像②～⑧】は、当該エリアの今後24時間の天気の予想です。

全国各地への天気の影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑨～⑯】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。

台風１２号＝レンレン カタカナの意味は？

台風１２号には「レンレン」というカタカナ表記の名前が付いています。



この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。



台風１２号の「レンレン」は香港が名付けたもの、「少女の名前」を意味しているということです。



「レンレン」（香港）のあとに続く台風には、カジキ（日本）、ノンファ（ラオス）、ペイパー（マカオ）と名前が付く予定となっています。