【台風情報】「台風12号（レンレン）」九州南部→四国西部へ 今後の進路はどうなる？【台風いつどこへ？今後16日間＆24時間の天気予報シミュレーション 気象庁 22日午前6時更新】
気象庁は、きのう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
きょう（22日）午前３時には宮崎市付近にあって、ゆっくりした速さで東北東へ進んでいます。
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側１５０キロ以内と西側１１０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
きょう（２２日）午後３時には日向市の東南東約４０キロ
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル
あす（２３日）午前３時には宿毛市の南東約３０キロ
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル
が予想されます。
当該エリアの今後の天気の予報は？
【画像②～⑧】は、当該エリアの今後24時間の天気の予想です。
全国各地への天気の影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑨～⑯】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。
台風１２号＝レンレン カタカナの意味は？
台風１２号には「レンレン」というカタカナ表記の名前が付いています。
この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。
台風１２号の「レンレン」は香港が名付けたもの、「少女の名前」を意味しているということです。
「レンレン」（香港）のあとに続く台風には、カジキ（日本）、ノンファ（ラオス）、ペイパー（マカオ）と名前が付く予定となっています。