「新潟２歳Ｓ・Ｇ３」（２４日、新潟）

サンアントワーヌという馬名はフランスの地名が由来。４代母ライトバンクは仏国産で、８３年伊１０００ギニーや伊オークスなどＧＩ３勝を挙げた名牝。０６年エルフィンＳを制した祖母サンヴィクトワールもフランス・プロヴァンス地方の山の名が由来で、トリコロールの血が日本で脈々と受け継がれている。

デビュー戦は６月１４日の東京芝１４００メートル。外枠からスッと２番手に取りつき、直線で４馬身突き放す快勝だった。鹿戸師は「千四がどうかと思っていましたが、あの勝ち方でしたからね」と内容を高く評価。マイルの重賞挑戦に「距離延長はプラス。新潟の外回りは合っていると思うので楽しみです」と腕をぶす。

今回は英国での武者修行から帰国した岩田望とコンビを組む。２５歳の若武者は、９日に英国のアスコットで開催された騎手招待レース「シャーガーＣ」に選出され、アジア選抜の優勝に貢献。１７日には仏Ｇ１・ジャックルマロワ賞でゴートゥファーストに騎乗して５着と奮闘した。昨夏はフランス、今夏はイギリスで研さんを積んだ日本のホープ。歴史ある欧州の血を紡ぐ才女との凱旋Ｖに期待が高まる。