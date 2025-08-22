面接結果を「何十回も電話したのに！」と怒鳴られた女性、着信履歴はゼロで猛抗議

面接後の対応で、その会社のとんでもない実態を知ってしまうこともある。投稿を寄せた40代女性（鹿児島県）は、ある弁当チェーン店のアルバイト面接を受けた。面接はリモートで本社の担当者と行ない、後日店長から合否連絡がくるというものだった。

しかし、面接から二週間以上経っても連絡がない。女性が店舗に連絡すると、

「何十回も電話してるのにどうして出ないんですか！まさか着信拒否とかしてませんよねぇぇ！？」

と、一方的に大声で怒鳴られたという。（文：西荻西子）

「二度と面接希望しないでくれ！」とまで言われ、ブチ切れ

しかし、電話に着信履歴は残っていなかった。女性は「着信履歴にも残ってないし、本当に連絡がなかったので……」と必死に説明を試みたが、店長は一切話を聞かず、

「口答えしなくていいんで！あなたみたいな面接受けるだけ受けて後は知らん振りして着信拒否するような人は要りません！！二度と面接希望しないでくれ！」

と言われてしまった。「この人やばいな……」と思った女性は、怯むことなく言い返した。

「『こちらもあなたみたいな人の話を聞かない人間と働きたくないんで、断られてちょうど良かったです！』と言って一方的に電話を切りました」

当時の自身の対応について、「大人げないやり方ですが、電話のあともう一度着信履歴を見たけどやはり履歴は残っておらず……」と振り返る。恐らく間違い電話を繰り返していたのだろう。女性は呆れたように、こう振り返った。

「あの店長さんは、一体誰に電話してたんでしょうか？面接はもちろん、お店自体も二度と利用しないと決めました。働いてる人達、よくそんな人の下で働けるなぁとある意味感心してます」

