「こんなに高いはずがない！」スーパーでゴネる高齢クレーマー、カゴの中身は高級ウィスキーで…

スーパーのレジが長蛇の列だとイライラするが、それが理不尽なクレームのせいなら尚更だ。投稿を寄せた50代男性（東京都）は、数年前にスーパーのレジで目撃したクレーマーについてこう語る。（文：西荻西子）

「いろいろな物を大量に買ったお年寄りが『代金の総額が高すぎる』と店員にごねて、後ろに並んでいた人達（私もその一人でした）が結構待たされて迷惑しました」

「デパートじゃあるまいし」と一点張り

その人物は、驚きの持論を展開した。

「『デパートじゃあるまいし、こんなに高くなるはずが無い』の一点張りで店員を困らせていました」

しかし、男性はその人物のカゴの中身を見て、「大量な上に、高級ウイスキーなど一部単価の高いものも買っていたので、総額が高くなるのは当然」と呆れたように振り返る。

その理不尽な光景に、男性を含む後ろの客たちはただ待たされるしかなかったようだ。

