　22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円高の4万2640円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては29.83円高。出来高は6383枚だった。

　TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比8.55ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42640　　　　　 +30　　　　6383
日経225mini 　　　　　　 42650　　　　　 +35　　　147336
TOPIX先物 　　　　　　　3091.5　　　　　　+8　　　 10598
JPX日経400先物　　　　　 27790　　　　　 +35　　　　 516
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　+0　　　　 222
東証REIT指数先物　　売買不成立

