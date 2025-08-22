日経225先物：22日夜間取引終値＝30円高、4万2640円
22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円高の4万2640円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては29.83円高。出来高は6383枚だった。
TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比8.55ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42640 +30 6383
日経225mini 42650 +35 147336
TOPIX先物 3091.5 +8 10598
JPX日経400先物 27790 +35 516
グロース指数先物 783 +0 222
東証REIT指数先物 売買不成立
