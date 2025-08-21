スズキ「エブリイ」に特別仕様車“Jリミテッド”登場！専用デカールなどアウトドア映えの見た目に
スズキ株式会社は、軽商用車「エブリイ」に特別仕様車「Jリミテッド」を追加し、2025年8月20日より発売した。
同モデルは、「エブリイ JOIN ターボ」をベースとし、専用デカールやガンメタリック塗装のホイールキャップ、ブラック塗装のバンパーやドアハンドルに加え、専用LEDヘッドランプを採用。より精悍で個性的な外観に仕上げているのが特徴だ。価格は183万5,900円（2WD）からで、安全運転支援機能「サポカーS ワイド」にも対応する特別仕様車である。
スズキ株式会社は、軽商用車「エブリイ」に特別仕様車「Jリミテッド」を新たに設定し、8月20日より発売します。
特別仕様車「Jリミテッド」は、「エブリイ JOIN ターボ」※1をベースに、専用のデカールを追加したほか、ホイールキャップをガンメタリック塗装に変更。さらに、専用のLEDヘッドランプを採用し、ドアハンドルやバンパーなどをブラックにすることで、標準車とは異なる印象のデザインとし、趣味やレジャーで幅広くお楽しみいただける仕様としました。
「エブリイ」は経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」※2、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」※3に該当します。
※1 JOIN ターボ 後席両側ワンアクションパワースライドドア・フルオートエアコン装着車
※2 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（安全運転サポート車。略称・サポカー）のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される「サポカーS」の区分のひとつです。「サポカーS ワイド」は、衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車です。
※3 事故防止対策の一環として、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。
＊ 安全運転を支援する機能の検知性能・制御性能には限界があり、状況によっては正常に作動しない場合があります。
これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心掛けてください。
メーカー希望小売価格（消費税10%込み）
＊ 2WDは後輪駆動です。
＊ 価格には、リサイクル料金、保険料、税金(除く消費税)、届出等に伴う費用は含まれません。
＊ WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
メーカーオプション（消費税10%込み）
※4 標準装備のUSB電源ソケット［Type-A］は、ディスプレイオーディオ接続機能付USBソケット［Type-A］に変更となります。
＊ Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
エブリイ 特別仕様車「Jリミテッド」の特別装備（ベース車：エブリイ JOIN ターボ※1）エクステリア 専用デカール フルホイールキャップ［ガンメタリック塗装］ BピラーとCピラーをブラックに変更 専用LEDヘッドランプ［ブラック塗装］ ドアハンドル［ブラック塗装］（フロント、リヤ、バック） バンパー［ブラック塗装］（フロント、リヤ） ドアミラー［ブラック塗装］
