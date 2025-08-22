2021〜22年にW杯個人総合優勝

ノルディックスキー・ジャンプ女子のW杯で通算15勝を挙げ、2021〜22年シーズンには個人総合優勝を果たした23歳のマリタ・クラマー（オーストリア）が日本時間21日、自身のインスタグラムで現役引退を表明。同国のファンからは残念がる声やエールが寄せられた。

突然の発表だった。23歳のクラマーが自身のインスタグラムで引退を表明。オーストリア・スキージャンプチーム、オーストリア五輪チームも共同で「ともに歩んだ旅路に感謝し、この先のキャリアでの成功を願っています」とつづった。

2020年1月の札幌でW杯初勝利をマーク。高梨沙羅ら日本勢のライバルとなり、2021〜22年シーズンは個人総合優勝。だが、金メダルの有力候補の22年北京冬季五輪は、新型コロナウイルス陽性で欠場を強いられた。

海外ファンにも衝撃が走った。インスタグラムには「とても残念だけど、輝かしく素晴らしいキャリアにおめでとうと言いたい。この先も頑張って！」「こんなに早くとは残念！ でも、あなたは最高だった！この先も神のご加護がありますように」「残念だけど次の人生でも幸運を祈っている」「オーストリアが生んだ最も好感度の高いアスリートだった」などのコメントが寄せられていた。



