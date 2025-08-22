ママさんが餃子を作り始めると、なぜか毎回現れるという猫さん。思わず笑ってしまうような猫さんの表情や可愛すぎる光景が話題となっています。

動画は記事執筆時点で2.6万回再生を突破し、「日本一餃子チェックが厳しい猫w」「このお顔の丸さと貫禄は管理職やろなぁ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママが『餃子作り』を始めると毎回現れる猫→じっと監視し始めて…】

餃子とみにらくん

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、大好きな『餃子』を作った時の「みにら」くんの様子。ママさんがキッチンで準備をしていると、すでにそわそわと落ち着かない様子だったそうで…。

包んだ餃子を並べるトレーの前にある椅子の上に座り、張り切った様子でスタンバイをするみにらくん。もちろんみにらくんが食べることはできませんが、なぜか餃子を作る時だけは見に来るのだといいます。

みにら先生の出来栄えチェック

早速ママさんが包んだ餃子をトレーに置くと、みにら先生による恒例の餃子チェックがスタート。餃子を覗き込むように身を乗り出すものの、お利口さんに手は出さなかったそう。「どれどれ…」と出来栄えをチェックするみにら先生が可愛すぎます！

餃子の餡の匂いが気になるのか鼻をくんくんさせつつ、興味深そうに監視を続けていたというみにら先生。そんな先生に見てもらいながらあっという間に量産されたという餃子は、厳しいチェックをくぐり抜けたとあって、素晴らしい出来栄えです。

ひと仕事終えて

ズラリと並んだ餃子を見るみにら先生の表情は、まるで餃子をカウントしているようにも見えたそう。ひと通り見た結果、みにら先生も満足したようで、椅子からおりると去っていったといいます。

その後、監視のお仕事(？)を終えたみにらくんは、餃子の代わりにおやつをもらうことに。ところがパパさんが袋を開けると、まさかの前足をズボッ！おやつを掴んでそのまま口の中へ。自分のおやつには、すぐに手が出てしまうみにらくんなのでした。

投稿には「ミニラ先生の餃子チェック最高に面白い」「餃子量産工場の監視長に就任ww」「餃子をカウントするみにら可愛い！」「まさかのママさん手作り！！上手過ぎる！！みにらくんチェックの効果かな？」「盗ろうとしないの、良い子ですね」「お仕事の後の直食い(笑)」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、ミヌエットのみにらくんの日常の様子が投稿されています。可愛いのにどこか面白いみにらくんの姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。