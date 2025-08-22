ウルフ感強くない！＜40・50代＞の脱マンネリヘアは【プチウルフ】一択かも♡

いつも同じヘアスタイルをキープして、気づけば数年経っていた……。そんな40・50代にこそ挑戦してほしいヘアスタイルが「プチウルフ」です。レイヤーカットでつくる段差は控えめに、少しだけウルフに寄せることで、ナチュラルな抜け感を楽しめそう。少しの変化で、マンネリを打破して、今っぽいイメチェンを叶えてみませんか。

軽い質感とくびれたシルエットが特徴

ボブをベースに、毛先数cmの差でレイヤーカットを入れたアレンジ。ボブ特有のまとまりやすさを保ったまま、軽やかな質感を加えられます。レイヤーを入れた表面の髪が内側に入ることで、顎下にキュッとくびれを演出。顔まわりをひし形のシルエットが取り囲み、小顔効果を期待できるはず。

ハンサムな短めアレンジ

肩につかない長さを選ぶと、そのぶん、控えめにレイヤーを入れてもウエイトが上がり、爽やかな印象です。ハンサムながらも、尖った印象のないヘアスタイルは、40・50代にふさわしい品格を演出してくれるはず。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんが「短めクビレで外ハネが不安な方、パーマでつくれます」とコメントしているように、スタイリングに不安がある場合は、パーマを選んでもOK。

ベージュカラーと合わせてふんわりと

残暑の厳しい時期にもマッチしそうな、やや明るめのベージュカラー。顔周りを明るく見せると同時に、髪を柔らかい印象へ導きます。そのため、レイヤーで丸みを帯びたプチウルフとは好相性。カラーとシルエットの相乗効果によって、ボリューム感を引き出せるのもメリットです。白髪を自然にぼかしたい場合も、ベージュを選んでみて。

ヘアアレンジも楽しみたいなら長めに

ヘアクリップでアップにしたり、ゴムでひとつ結びにしたりと、ヘアアレンジを楽しみたい人は、ベースを長めに残しておくのがオススメ。ここまで紹介した他のレングスよりも、レイヤーとの長さに差は出るものの、ウエイト自体は低く、大人らしい落ち着いた印象です。また、伸ばしかけの期間に雰囲気を変えて気分転換する方法としても、頼りになりそうです。

writer：Nae.S