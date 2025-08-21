『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、群馬県のＧメッセ群馬で行われた『群馬パーツショー』の会場で撮影した、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：ゆっき

年齢：50代

車両名：ミツビシ ランサーエボリューションX

年式：平成25年式

型式：CZ4A

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：一週間（撮影時点）

走行距離：70,300km

年間走行距離：5,000km（以前のクルマ）

※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

ノーマルから変えた経緯

以前はデミオを所有していて、カスタムを楽しんでいたゆっきさんだけに、このランサーエボリューションXもカスタムは必然。そこで今回の状態にカスタマイズされた車両を購入した。

かなり細部までカスタムされた車両ではあるが「このまま何もやらないと思います」なんて言っていたら周囲の仲間から「そんなわけないじゃん」とからかわれていた。きっと、独自のカスタムへと突き進んでいくだろうと想像してしまう。ぜひ、お願いします！

良い点・こだわりのポイント

ゆっきさんにとってVARISのエアロがとても特徴的で良い点だと教えてくれた。まだ一週間の付き合いということで、これからというところ。大きなカスタムはほぼコンプリートしているので、細部へのこだわりが発揮されるのも時間の問題だろう。

外装関係

外装のエアロパーツは全てVARIS。サーキットでも、高速周回路での最高速アタックでも、スポーティーな場ならどこでも似合ってしまう装いだ。

エアロパーツ：VARIS

内装関係

ステアリング：OMP

追加メーター：Defi

ドライバーズシート：BRIDE

足回り

車高調キット：オーリンズ





ホイール

ホイール：RAYS TE37 SAGAS-PLUS

エンジン関連の変更点



エンジン：G FORCE 2.2L コンプリートエンジン

タービン：HKS GTⅢ-RSタービン

次に変えたいポイント

「ありません！」に周囲は「えぇ～！？」