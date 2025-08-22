◇プロ野球セ・リーグ 広島5-2DeNA(21日、横浜スタジアム)

7回2失点の好投で、今季2勝目を挙げた広島の郄太一投手。ヒーローインタビューで、宮粼敏郎選手との名勝負を振り返りました。

5点リードの7回裏、1アウト1塁の場面で打席には宮粼敏郎選手。3球で1ボール2ストライクに追い込みましたが、ここから3球連続ファウルで粘られます。

その後、フルカウントになると、郄投手は四球は与えまいと、積極的にストライクゾーンへ投げ込みますが、宮粼選手もファウルで粘りを見せます。

13球目には甘く入ったカットボールを捉えられましたが、レフトポールを切れてファウルになると、19球目も甘く入ったストレートを捉えられましたが、大飛球は再びレフトポールを切れてファウルになります。

そして迎えた20球目。真ん中に入ったストレートを捉えられ、レフトポール際への2ランホームランとなりました。

これで2点を失った郄投手でしたが、後続は打ち取って、7回を87球、2失点で今季2勝目を挙げました。

両チームのファンも大きな拍手を送ったこの名勝負。ヒーローインタビューでは投じた球数を覚えているか聞かれ、「わからないです。ずーっと投げていたなって」と苦笑い。

20球投げてファウルが15球だったと聞かされると「いや〜、すごいっす。打ってくれって投げたら、最悪の結果になりました」とコメントしました。

また直前の7回表には、プロ初ヒットを打って出塁すると、ファビアン選手がリードを広げる2ランホームラン。

「まさか打てるとは思っていなかったので、狙い澄ましてました。(打てて)うれしいです。ファビアンは1塁ランナーから見ていて、打つなと思っていたので、打ってくれてよかったです」と喜びを語りました。