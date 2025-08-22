NPB(日本野球機構)は、今年のプロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤを10月23日に開催することを発表しました。

去年のドラフト会議では、明治大の宗山塁選手が最多5球団（楽天、西武、日本ハム、ソフトバンク、広島）、関西大・金丸夢斗投手が4球団（中日、DeNA、阪神、巨人）、青山学院大・西川史礁選手が2球団（ロッテ、オリックス）の競合となり、それぞれ楽天、中日、ロッテが交渉権を獲得。またヤクルトは愛知工業大・中村優斗投手を一本釣りしました。

即戦力の社会人や大学生に人気が集まる中、高校生では花咲徳栄高・石塚裕惺選手が2球団競合（巨人、西武）の末、巨人へ。福岡大大濠高・柴田獅子投手も2球団競合（日本ハム、ソフトバンク）の末、日本ハムが交渉権を獲得しました。

今年のドラフトでも健大高崎高の最速156キロ右腕・石垣元気投手や、大阪桐蔭高の長身右腕・森陽樹投手ら高校生投手も注目されますが、大学生では東北福祉大の157キロ右腕・堀越啓太投手や、大学ナンバーワンスラッガーとも言われる創価大の立石正広選手、打てる捕手と評価される明治大・小島大河選手らがいます。

社会人では日本通運の冨士隼斗投手や鷺宮製作所・竹丸和幸投手らがおり、独立リーグでは徳島インディゴソックスの右腕・篠崎国忠投手に注目。篠崎投手は高卒2年目の20歳で、193cmの長身から150キロ超えのストレートを投げ込む右腕です。