「金曜ロードショー」2週連続“眠れる森の美女”作品 『トイ・ストーリー』スピンオフ作品も【今後のラインナップ】
日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2週連続で“眠れる森の美女”作品を届ける。9月12日に『眠れる森の美女』（後9：00〜後11：04※『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』を含む）、19日に『マレフィセント』（後9：00〜後10：54）を放送する。
【写真】『眠れる森の美女』愛らしいキャラクター達
『眠れる森の美女』（1959年）は、ウォルト・ディズニーが生前に手がけた最後の童話で、制作開始から公開まで6年もの歳月をかけて制作された大作。世界で初めて70ミリフィルムで製作されたアニメーション映画でもある。原作は『眠り姫』『いばら姫』とも呼ばれ、ペロー童話集やグリム童話集に収録された、ヨーロッパの古い童話で、ディズニーが現代風にアレンジしてオリジナルのストーリーを作り上げた。当時のディズニー作品で最大級の制作費と人員をつぎ込んだ同作は、今から60年以上も前に作られたとは思えないクオリティーに仕上げられた、まさにアニメーション映画の金字塔となる。
また、番組の冒頭では、『トイ・ストーリー3』のその後のストーリーを描いた作品『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』（2014年）を放送する。アンディと別れた後のウッディと仲間たちの暮らしを描いた傑作スピンオフ作品となる。
『マレフィセント』（2014年）は、『眠れる森の美女』に登場するヴィランで邪悪な妖精“マレフィセント”の視点から描かれた実写映画。全世界で興行収入7億5000万ドル（約1100億円）を超え、日本でも65億円を超える大ヒットを記録。マレフィセント役は、アンジェリーナ・ジョリー、オーロラ姫役は、わずか2歳8ヶ月で“天才子役”として『アイ・アム・サム』（2001年）でデビューしたエル・ファニングが演じた。
監督は『アバター』（2009年）、『アリス・イン・ワンダーランド』（2010年）でプロダクション・デザイナーを務めたロバート・ストロンバーグ氏が務めた。日本語吹替は、マレフィセントの声をアンジェリーナ・ジョリーの吹替を数多く担当している深見梨加、オーロラ姫の声を声優としても評価の高い俳優の上戸彩が担当している。
『眠れる森の美女』『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』は地上波初放送、『眠れる森の美女』『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』『マレフィセント』は本編ノーカット放送となる。
【「金曜ロードショー」今後のランナップ】
22日『崖の上のポニョ』※ノーカット
29日『もののけ姫』※ノーカット
9月5日『ペット2』※本編ノーカット
12日『眠れる森の美女』※地上波初放送・本編ノーカット／『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』※地上波初放送・本編ノーカット
19日『マレフィセント』※本編ノーカット
【写真】『眠れる森の美女』愛らしいキャラクター達
『眠れる森の美女』（1959年）は、ウォルト・ディズニーが生前に手がけた最後の童話で、制作開始から公開まで6年もの歳月をかけて制作された大作。世界で初めて70ミリフィルムで製作されたアニメーション映画でもある。原作は『眠り姫』『いばら姫』とも呼ばれ、ペロー童話集やグリム童話集に収録された、ヨーロッパの古い童話で、ディズニーが現代風にアレンジしてオリジナルのストーリーを作り上げた。当時のディズニー作品で最大級の制作費と人員をつぎ込んだ同作は、今から60年以上も前に作られたとは思えないクオリティーに仕上げられた、まさにアニメーション映画の金字塔となる。
『マレフィセント』（2014年）は、『眠れる森の美女』に登場するヴィランで邪悪な妖精“マレフィセント”の視点から描かれた実写映画。全世界で興行収入7億5000万ドル（約1100億円）を超え、日本でも65億円を超える大ヒットを記録。マレフィセント役は、アンジェリーナ・ジョリー、オーロラ姫役は、わずか2歳8ヶ月で“天才子役”として『アイ・アム・サム』（2001年）でデビューしたエル・ファニングが演じた。
監督は『アバター』（2009年）、『アリス・イン・ワンダーランド』（2010年）でプロダクション・デザイナーを務めたロバート・ストロンバーグ氏が務めた。日本語吹替は、マレフィセントの声をアンジェリーナ・ジョリーの吹替を数多く担当している深見梨加、オーロラ姫の声を声優としても評価の高い俳優の上戸彩が担当している。
『眠れる森の美女』『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』は地上波初放送、『眠れる森の美女』『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』『マレフィセント』は本編ノーカット放送となる。
【「金曜ロードショー」今後のランナップ】
22日『崖の上のポニョ』※ノーカット
29日『もののけ姫』※ノーカット
9月5日『ペット2』※本編ノーカット
12日『眠れる森の美女』※地上波初放送・本編ノーカット／『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』※地上波初放送・本編ノーカット
19日『マレフィセント』※本編ノーカット