◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日 ▽準決勝 沖縄尚学５―４山梨学院（２１日・甲子園）

沖縄尚学は山梨学院に逆転勝ちで初の決勝進出となった。

＊ ＊ ＊

打順は４番を外された。サードの守りでは適時失策のミスも犯した。沖縄尚学の６番・安谷屋春空（あだにや・はるく）は、開き直るしかなかった。３点を追う６回無死一、三塁。打率１割１分８厘、打点０の眠れる主砲は「積極的に強く振る」という本来の姿を見せることだけを考え右打席に向かった。

山梨学院の左腕・檜垣瑠輝斗が投じた初球。狙っていたスライダーが甘く入ってきた。快音を残し、大きな飛球が左中間へ。１点差に追い上げると、二塁ベース上で右の拳を大きく２度振り下ろした。「自分のせいで失点し、末吉もマウンドを降りた。取り返したいという気持ちが実を結び、感情が爆発しました」。同点の５回１死満塁の守りで三ゴロの捕球に失敗し２者が生還。さらに先発の２年生エース・末吉良丞（りょうすけ）は、６回途中で降板した。

試合を決めたのは、３番から５番に下がった比嘉大登だ。同点の７回２死三塁のチャンスで、しぶとく右前へ落とした。「悔しさが出た一打だと思う。当たっていなかった２人の打点が重なって勝てたので、良かった」と喜んだ。試合前のチーム打率は２割１分１厘。「３、４番にプレッシャーがある」と感じた比嘉公也監督（４４）は、準々決勝の２、８番と投手の９番以外の打順を組み替えた。その結果１０安打を放ち、つながりも出て逆転勝ち。初の決勝進出を決めた。

指揮官は、沖縄尚学のエースとして９９年センバツを優勝し、沖縄勢に初の日本一をもらたした。０８年には監督でセンバツＶ。沖縄の野球界をリードしてきた一人だ。同じサウスポーで、手塩にかけて育てた末吉は「点を取られたあと、先輩方がカバーしてくれた。決勝は自分がやるべきことをやって、勝利に導ければ」と力強い。大会ＮＯ１左腕の存在に加えて打線も勢いに乗った。念願の夏の頂点は、すぐ手の届くところにある。（浜木 俊介）

◆２０１０年夏の興南 「琉球トルネード」の異名をとったエース左腕・島袋洋奨を中心に、沖縄県勢史上初となる夏の甲子園制覇を達成。明徳義塾、仙台育英などの強豪を退け、準決勝の報徳学園戦では０―５から逆転勝ちした。決勝では一二三慎太（元阪神）らを擁する東海大相模に１３―１で大勝し、史上６校目の春夏連覇。深紅の大優勝旗が初めて沖縄に渡った。なお、県勢のセンバツ初Ｖは１９９９年の沖縄尚学。