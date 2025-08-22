田原俊彦が自身のYouTubeに「【ゼロ距離エンタメ】トシちゃんの温泉ツアー、距離感バグってた」を更新。札幌で行われたファンクラブ温泉ツアーに密着している。

（関連：【写真】田原俊彦、ファンとの温泉ツアーでゼロ距離撮影 「みんなメロメロ」）

颯爽と会場入りをして、田原はまずファンとの2ショット撮影会へ。黒のセットアップで登場した田原は、ファンに会う前にしっかりとで身だしなみをチェックし、ファンとゼロ距離で2ショット撮影。

続いて宴会場での夕食。「元気ですかー！」と、全身スヌーピー柄の黒のスウェット姿で舞台に登場。ちゃんちゃん焼きなど10品以上の豪華な夕食を食べながら、田原がステージを降りファンと交流するアットホームな空間に。

1次会がスタートし、まずはゲーム大会。背後から浴衣姿で登場する田原にファンは大興奮。ファンが答えるクイズ大会や、田原が会場を全力で走り回るツアー密着動画ではお馴染みのスプーンリレーが行われ、運動靴姿で準備万端の田原は、ファンのスプーンリレーにじっくりと寄り添って見つめていく。田原はリレーのゴールとなる箱を持って走り回り、ファンも大熱狂。

TikTok撮影では、突如浴衣を脱ぎ出す田原にざわつくファンたち。すると、再び総柄スヌーピーに包まれた田原の姿があらわとなり、爆笑が巻き起こった。1日目のラストはしっかりつジャケットに着替えてのライブも行われる。

往年の名曲「ブギ浮ぎ I LOVE YOU」を会場を練り歩きながら熱唱。その後、ファンに夏のコンサートで歌ってほしい曲があるかとマイクを向けてリクエストを募ると、「美しい人よ」と言うファンに「美しいね、30年前に会いたかったよ」と見つめ頭をなでたり、「EASY...LOVE ME…」のリクエストにはワンフレーズ歌ってみたりと、ファンが田原に直接好きな曲を伝えられるまたとない機会となった。

2日目はご当地の工芸品作成体験をすることに。完成した頃に田原が登場するも、朝が弱い田原は顔がむくんで目が開かない状態。「昨日やきそば弁当と一平ちゃんを食べて、塩分とりすぎて」と説明した。

その後は眠気も覚めた様子でジャンケン大会が行われ、ツアーラストではファン一人ひとりと握手し、最後の最後までゼロ距離なツアーとなった。高校生1年生の時に買ったというオーバーオールのボタンをはめながら、カメラに手を振り、エレベーターでポーズを決めて会場を後にし、密着が終了した。

相変わらずサービス精神旺盛でファン想いの田原。コメント欄には「ファンを大切にしてるのがよくわかります」「みんなメロメロでしたね」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）