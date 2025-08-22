TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷12¹æ¤¬¾åÎ¦¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ÂæÉ÷12¹æ¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°4»þ¤Ë¤ÏµÜºê»ÔÉÕ¶á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅìËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¡¢¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»ÔÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½»Âð¤ÎÎ¢»³¤Ê¤É¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬3¤«½ê¡¢¾²¾å¡¦¾²²¼¿»¿å¤ÎÈï³²¤¬2·ïÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Æî¶å½£»Ô¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î½»Âð¤¬¾²¾å¿»¿å¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Ë½»¤à69ºÐ¤Î½÷À­¤¬ÄãÂÎ²¹¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¸©Æâ¤Ï¤­¤ç¤¦Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¢¤¹Ìë¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç180¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£