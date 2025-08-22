¡È¤¿¤À¤Á¤ËÄäÀï¸ò¾Ä¤ò¡É¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬»Ø¼¨¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³Ö¤¿¤êÂç¤¤¯ ¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤«
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¡¦¥¬¥¶¤Ë¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò¤¿¤À¤Á¤Ë»Ï¤á¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï21Æü¡¢¡Ö¿Í¼ÁÁ´°÷¤Î²òÊü¤ÈÀïÁè¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¡¢¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤Ê¾ò·ï¤Ç¤ÎÂ¨»þ¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¿Í¼ÁÁ´°÷¤Î°ìÀÆ²òÊü¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï60Æü´Ö¤ÎÀïÆ®Ää»ß¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤ò²òÊü¤¹¤ë°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤ÎÍ×µá¤È¤ÏÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï20Æü¡¢ËÌÉô¡¦¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¹¶·â¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢·³»öÅª¤Ê°µÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸ò¾Ä¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£