◇セ・リーグ 広島5―2DeNA（2025年8月21日 横浜）

広島・高太一投手（24）が21日、自慢の制球を駆使して快投を演じた。敵地でのDeNA戦で、7回を投げて3安打2失点。連続イニング無四球を17に伸ばし、1日の中日戦以来となる2勝目を手にした。打ってはモンテロ、ファビアンが2本の2ランを左翼へ運び、左腕を援護。5―2で勝利してカード勝ち越しを決め、3位・DeNAとは再び3ゲーム差だ。

2ラン被弾よりも、四球を与えなかった事実の方が尊い。5―0の7回1死一塁で打席に宮崎。15球ファウルで粘られた20球目、145キロ直球が左翼ポールを巻いてスタンドに着弾すると、マウンド上の高は落胆を隠せなかった。瞬時に、しかし、切り替えた。

「結構くるものがあった。点差的に四球を出すより打たれた方がいいと思ったら、最悪の結果になって。羽月さん、小園さんに声を掛けてもらって、切り替えることができた」

強打者相手に狭い球場で、ストライクゾーン勝負に徹することができる制球力は特筆ものだ。野村祐輔3軍投手コーチとの練習の成果だった。母校・広陵の先輩相手に汗を流したキャッチボール。今季から始めた取り組みに気付きがあり、精度がより高まった。

「正しいフォームで投げれば正しいところへ行く。祐輔さんとのキャッチボールでそれができだしてから、自信がよりついた」

登板3試合20イニングで与四球は1個。連続イニング無四球は17に伸びた。要所でギアを上げる姿もキラリと光る。4回まで1人の走者も出さない完全投球。5回の先頭・宮崎の飛球を照明が目に入った右翼・中村奨が捕り損ね（記録は二塁打）、1死三塁を招いても動じない。ビシエドを内角高め直球で空振り三振、林は外角直球で左飛に斬った。

「ああいう形で初安打になったので、あそこは一気にスイッチが入った。ビシエド選手に強い直球を投げられたのは良かった」

打っても、7回の先頭打者でバウアーの148キロ直球を中前打。プロ初安打をマークし「先頭だったので、真っすぐ張り張りでいってやろうと思って。打撃は好き。（スタンドインまで）紙一重でしたね」と笑った。

どの変化球でもストライクが取れ、2球連続ボールは一度もなかった7回87球。負ければ3位が遠のく一戦で2勝目を挙げた孝行息子に、新井監督は「マウンド上で強さを感じる。得点圏に走者を背負って出力が上がるのは大したもの。無四球も素晴らしい。自信にしてもらいたい」と賛辞が尽きなかった。（江尾 卓也）