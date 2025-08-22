ÎëÌÚÂó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡ÀàÅðÌ¤¿ëÈï³²¤ËÁø¤¦¡¡ÈÈ¿Í¤Ï¡Ö¿§¹õ¤Î³°¹ñ¤Î¤«¤¿¡×¤È¹ðÇò¡¡Èï³²ÆÏÄó½Ð
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚÂó¡Ê49¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¿¥¯¥²¡¼!!!¡×¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤ÎÅðÆñÌ¤¿ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀ¸¡¹¤·¤¯¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¼«Âð¤È¤ß¤é¤ì¤ë²È¤Î²°³°¤Î¸½¾ì¤Ç¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¡Öº£²óËÍ¤Ï¡¢¼¼³°µ¡¤ò³°¹ñ¿Í¤Î¤«¤¿¤ËÅð¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ê¤¤¤¦Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅð¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼¼³°µ¡¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤³¡×¤È»Ø¤Ç¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¼³°µ¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥×¤â¤·¤¯¤ÏÂÀ¤¤Àþ¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò±Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥Ñ¥¤¥×ÉôÊ¬¤ò¡ËÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤³¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£³°¹ñ¤Î¤«¤¿¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Î¿Í¤¬¡È¤ª¤¤¡ª²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡ª¡É¤È¡ÊÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¡£¡Ê¤½¤Î¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ë´°Á´¤Ë³°¹ñ¤Î¤«¤¿¤Ç¤¹¡£¿§¹õ¤Î¡Ê¿Í¤Ç¡Ë¡¢¤Ò¤²¤¬Á´Éô¡Ê¤â¤ß¤¢¤²ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¡ËÀ¸¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³°¹ñ¤Î¤«¤¿¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡ÊÅð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡È¥ä¥Ð¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¤½¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¡Ë¡È¥¢¥Ê¥¿¡¢¤³¤Î²È¤Î¤«¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¤¬¡Ë¡È¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¡ª¤À¤«¤é²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤¤¤Ä¡Ê³°¹ñ»þ¡Ë¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¿¹©¶ñ¤ò½¦¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢¡Ê»Ø¤ò¤µ¤·¤Ä¤Ä¡Ë¤¢¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÎÙ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î²È¤Î¼¼³°µ¡¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤À¤È¼¼³°µ¡¤À¤±¤¸¤ãÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤À¤È¼¼³°µ¡¤À¤±¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó³¤³°¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1¸Ä5000±ß¤°¤é¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼¼³°µ¡¤À¤±¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎëÌÚ¤Ï16Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÃÖ¤°ú¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¸á¸å¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£º£Æü¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¼¼³°µ¡¤òÅð¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤¿ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤ËÀ¼¤«¤±ÈÈ¿Í¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¼¼³°µ¡¤ÎÆ¼Àþ¤¬¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈï³²¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡Ö·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤Ï½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºòÆüÃÖ¤°ú¤¤ÇÆóÆüÏ¢Â³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£