『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。

今回はそのなかから人材部門のランキングを紹介する（ランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には上位300位まで掲載している。そちらも参考にしていただきたい。

1位となった企業は4社





人材活用部門ではファンケル、ピジョン、ゆうちょ銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループが同率1位を獲得した。次いで、5位にNTT西日本、資生堂、三井住友フィナンシャルグループ、T&Dホールディングスがランクインしている。

無添加化粧品メーカーのファンケルは、自律的なキャリア形成の促進やリスキリングなどを通じて人材基盤の強化に努めている。役員・上級管理職が経営幹部に求められる知識を学ぶ「トップマネジメント教育」や、経営リテラシーを学ぶ「ファンケル経営スクール」など、次世代経営層の育成も行う。

自身のキャリアを振り返り、今後のキャリアを考えるために特別有給休暇を5日間付与する「ディスカバリー休暇」などユニークな取り組みも実施する。

育児用品で国内トップのピジョンは、従業員自らがキャリアを選択できる環境を整える。自身の専門領域を生かしプロフェッショナルを目指す「プロフェッショナル職群」、社内外でも通用する専門性を高める「エキスパート職群」、次期経営層を目指す「マネジメント職群」といった3つキャリアコースを設けているのが特徴だ。

ゆうちょ銀行は、キャリアアップ支援の一環として、社内公募・選考を通じて異動するキャリアチャレンジ制度を実施している。また、グループ会社間や社内インターンなど会社・組織を超えてキャリア形成を実現できる環境を構築する。さらに、社内のコミュニケーション強化および従業員の声を経営に直接生かすため、「社長直通ご意見箱」制度といった広く意見を募集する取り組みも行っている。

三菱UFJフィナンシャル・グループは、社内の人材交流、従業員の幅広い視野や経験の獲得、スキルアップを目的とした「社内副業制度」を実施する。これにより、自律的・複線的キャリア形成支援と社内イノベーションの活性化を促している。そのほか、起業、留学・資格取得、公的活動など、従業員が自身の成長に資する活動に「挑戦」する際に、就業規則に基づいた休職などを認める「チャレンジリーブ」制度も整備している。

人材活用に関する取り組みが全体的に向上



人材活用部門では、上位10位までが混戦の様相を呈しており、人材活用に関する取り組みが全体的に向上してきている様子が伺える。それぞれの企業においてユニークな取り組みがみられるが、従業員のキャリア形成に積極的な姿勢は共通している。

仕組みを整えたうえで課題となるのは、企業から提供された「機会」を従業員ひとり一人がどこまで生かすことができるかだ。企業による人材活用は、単なる制度の整備だけでなく、実効性を高める段階に進んできているのかもしれない。

（伊東 優 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集部）