º£²ó¤ÏÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤3ÂçNGÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡×¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥Ê¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¡Ö¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ÂÉô»Ê»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÌµÅº²Ã¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª¥¹¥Ý¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÈÂç¿Íµ¤¡Ö°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡×¤Î¿ô¡¹
70ËüÉô¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡½¡½¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¿©ÉÊÅº²ÃÊª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢°ÂÉô»Ê»á¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎÁÍý²È¤Î¥¿¥«¥³¥Ê¥«¥à¥é»á¤È¤È¤â¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÉ¬¤º¿©¤Ù¤¿¤¤°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
º½Åü¤ÈÌý¤¬ÂçÎÌ¤Ë»È¤ï¤ì¡¢Åº²ÃÊª¤¬Æþ¤Ã¤¿»ÔÈÎ¤Î¤ª²Û»Ò¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¡¢Æü¡¹¤Î´Ö¿©¡¦¤ª¤ä¤Ä¤ËÇº¤à¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÌµÅº²Ã¡ß°Â¿´¡ßÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö·Ú¿©¡¦¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢112¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤à¡Ö·ò¹¯¤ª¤ä¤Ä¡×¤ò¡¢Î¾»á¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤âÃíÌÜ¤¹¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÂè12²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡×¤Ë¡¢¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤¬ÎÁÍýÉôÌç¤Î¡¢¡Ø°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤¬¤ª¤ä¤ÄÉôÌç¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖºÇ½ª¸õÊäºîÉÊ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´À¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë°ÂÉô»á¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤3ÂçNG°û¤ßÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï1Æü¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ò°û¤à¤Î¤«
»Ò¤É¤â¤Î²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ó¹Æ¤·¤¿¡ÖËÜµ¤¤Ç¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù3ÂçNG"¤ª²Û»Ò"¡×¤¬ÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ê¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤¤¤Ä¤â°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë°û¤ßÊª¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÅüÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤3ÂçNGÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡×¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤ëÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤È¤ÏÅüÊ¬¤ÎÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ì¼ÂÆþ¤ê°ûÎÁ¡×¡ÖÌµ²Ì½Á°ûÎÁ¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ö¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤Î¤É³é¤¤¤¿¡Á¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°²È¤ËÃå¤¯¤«¤é¥¸¥å¡¼¥¹°û¤â¤¦¤Í¡×
ÀèÆü¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿å¤ä¤ªÃã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Å¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¿åÊ¬¤òÊä¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¿À®22Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸135¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³Ø½ÑÄ´ºº¡Ê¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î»ùÆ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¶ÎÃ°ûÎÁÀÝ¼è¾õ¶·¤È¿©½¬´·¤È¤Î´ØÏ¢¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃº»À°ûÎÁ¡×¤È¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¡×¤ÎÊ¿¶ÑÀÝ¼èÎÌ¤Î¹ç·×¤ÏÊ¿Æü¤¬350ml¡¢µÙÆü¤¬490ml¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËµíÆý°Ê³°¤Î°ûÎÁ¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ëÃº¿å²½Êª¡ÊÅüÊ¬¡Ë¤ÎÎÌ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÏÊ¿Æü¤¬35.9g¡¢µÙÆü¤Ï47.2g¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£50g¤òÄ¶¤¨¤ÆÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤âÌó30¡ó¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
WHO¤Î¿ä¾©¤Ç¤Ï¡¢2¡Á18ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö1Æü25g°Ê²¼¡×¤Îº½ÅüÀÝ¼è¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¤ª²Û»Ò¤â¿©¤Ù¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤Ë¡¢°ûÎÁ¤À¤±¤Çº½Åü¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ûÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅüÊ¬¡Ê²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤Îµ»ö¡Ê¡ÖËÜµ¤¤Ç¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù3ÂçNG"¤ª²Û»Ò"¡×¡Ë¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡×¤Ë¤Ï°ÂÁ´À¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤3ÂçNG°û¤ßÊª¡×¤ò²¼µ¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡¡ÛÃº»À°ûÎÁ¡Ê¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼°ûÎÁ¡Ë
¡Ö¥³¡¼¥é¡×¡Ö¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÅüÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¡¼¥é¡×¡Ö¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ê¤é500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ëº½Åü´¹»»¤Ç55g°Ê¾å¡¢¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤Ê¤é40g°Ê¾å¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº½Åü¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅüÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë´Å¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº½Åü¤Î200¡Á600ÇÜ¤â¤Î´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¢¥»¥¹¥ë¥Õ¥¡¥àK¡×¡Ö¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¡×¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥ë¥Æ¡¼¥à¡×¤Ê¤É¤Î¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¶¯¤¤´Å¤ß¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡Ù¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëÎ¢Â¦¡×¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ÏÀÎ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿º½Åü¤È°ã¤Ã¤Æ¡ÖÎò»Ë¤Î°ÂÁ´À¤Î¾ÚÌÀ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾åµ¤Î3¤Ä¤ÎÅº²ÃÊª¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ç§²Ä¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À20¡Á40Ç¯¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤óÅº²ÃÊª¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸·¤·¤¤¸¡ºº¤ò¤·¤ÆÇ§²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¥¶¥é¤Ç¤¹¡£
¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Î¡Ö¥Á¥¯¥í¡×¤È¡Ö¥º¥ë¥Á¥ó¡×¤¬»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Åº²ÃÊª¤ÎÉÝ¤¤¤È¤³¤í¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç70ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÛÃø¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤Ç¤âÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ°ÂÁ´¤«¤É¤¦¤«¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡Ö3À¤Âå¡¦100Ç¯¡×¤°¤é¤¤¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é20Ç¯¡¢40Ç¯¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢WHO¤â¡ÖÂÎ½Å¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÈóÅü¼Á¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóÅü¼Á¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢¡ÖÀ®¿Í¤ª¤è¤Ó¾®»ù¤ÎÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¾å¤ÇÄ¹´üÅª¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢À®¿Í¤Î2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´·ì´É¼À´µ¡¢»àË´Î¨¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¤È¡Ö¹áÎÁ¡×¤ÇÌ£³Ð¤¬¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë
¡Ú»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¢¡ÛÌµ²Ì½Á°ûÎÁ¡¢Äã²Ì½Á°ûÎÁ
»ä¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÄêÈÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Î15¡ó¤Û¤É¤Î²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¤òÃí¤®¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò»î°û¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó°ìÍÍ¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¡Ö´Å¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â°û¤á¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î±ÕÂÎ¤Ë¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È´Å¤Ã¤¿¤ë¤µ¤¬¾Ã¤¨¡¢¥µ¥¤¥À¡¼¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃå¿§ÎÁ¡×¡Ö¹áÎÁ¡×¤òÌÜÅª¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²«¿§¤Î¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡×¤È¡Ö¥ì¥â¥ó¹áÎÁ¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤ÎÌ£¤À¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ï¤ê¤ò½êË¾¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅüÊ¬¤ÎÎÌ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¤È¡Ö¹áÎÁ¡×¤ÇÌ£³Ð¤¬¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¡Ö¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¹áÎÁ¡×¤ä¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤ÎÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤ò»Ò¤É¤â¤ËÆü¾ïÅª¤Ë°û¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¤â¡Ö¹áÎÁ¡×¤â¿ô¼ïÎà¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Åº²ÃÊª¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å£¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¥É¥ê¡×¤â»Ò¤É¤â¤ÎÂç¹¥¤¤Ê°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤â500ml¤Çº½Åü´¹»»30¡Á40g¤ÎÅüÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ë°û¤Þ¤»¤ë¤Ë¤ÏÅüÊ¬²áÂ¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¤ä¡Ö¹áÎÁ¡×¡Ö¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê°ûÎÁ¡×¤Ê¤Î¤«µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï±¿Æ°¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¿åÊ¬¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òÁÇÁá¤¯Êä¤¦¤¿¤á¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤â»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¼êºî¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÉôÎ®¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÇÛ¹ç¤òÅÁ¼ø
°Ê²¼¡¢¡Ö°ÂÉôÎ®¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÇÛ¹ç¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë²¼µ¤ÎºàÎÁ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Îä¿å¡¡2¥ê¥Ã¥È¥ë¡¡¡¡
ÅÁÅýÅª³¤±ö¡¡10g¡Ê0.5¡ó¡Ë¡¡¡¡
¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡¡15ml¡Á30ml¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Á2¡Ë
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¡50ml¡Á100ml¡ÊÊ¬ÎÌ¤Î¿å¤Î°ìÉô¤ÇÍÏ¤¤¤Æ¤«¤éÁ´ÂÎ¤Ëº®¤¼¤ë¡Ë
¡Ö´ÅÌ£¡Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡Ë¡×¤È¡Ö»ÀÌ£¡Ê¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡Ë¡×¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥Ä¤Ï¤¤¤¤±ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡×¤³¤½¤¬Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°û¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡×¡ÊÌµÅº²Ã¥Ø¥ë¥·¡¼¤ª¤ä¤Ä¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö²Æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀÖ»çÁÉ¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¿·¤·¤ç¤¦¤«゙¥¨¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
°ÂÉô»Ê»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿"ÌµÅº²Ã¥Ø¥ë¥·¡¼"¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖÀÖ»çÁÉ¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤È¡Ö¿·¤·¤ç¤¦¤«゙¥¨¡¼¥ë¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÉ¬¤º¿©¤Ù¤¿¤¤°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤¦¤·¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤°û¤ßÊª¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¤È¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ÂÉô »Ê ¡§ ¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡ÙÃø¼Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²Ã¹©¿©ÉÊ¿ÇÃÇ»Î¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë