AIG全英女子オープンでメジャー初優勝を飾った山下美夢有（24）がテレビCMデビューすることが21日、分かった。所属契約を結ぶ大手化学メーカー「花王」（本社・東京）の企業CMでメジャー制覇を記念して制作された。全英での雄姿に「父が教えてくれた。飛ばすだけが全てではない。自分を信じ技で世界に挑む」などのナレーションがつき、あの感動がよみがえる内容だ。

今年2月の所属契約時、山下は「花王さんとともに私も世界に羽ばたくことができるように全力でプレーしていく所存です」などとコメント。右胸に「Kao」、バイザーに「Biore UV」のロゴを付け、見事に有言実行した。CMは22日午後11時スタートのバラエティー番組「A―Studio＋」（TBS系列）、24日午後9時スタートの日曜劇場「19番目のカルテ」（同）の放送中に流れるという。

花王は渋谷駅前の大型ビジョンでも「山下美夢有選手海外メジャー初優勝おめでとう！」というメッセージ付き広告を掲示し、日本人6人目の偉業を祝福している。現在、山下はつかの間の休養中で28日開幕の米ツアー、FM選手権（マサチューセッツ州）で復帰予定。CMデビューはツアー2勝目に向けた新たなパワーになるはずだ。