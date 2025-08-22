¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¿ó¤È¡È»Ë¼Â¡É¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î°ã¤¤¡¡¡ÈÀµµÁ¡É¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¤Â³¤±¤¿2¿Í¤ÎÀ¸³¶
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢Ì¡²è¤ÎÆ»¤òÊâ¤â¤¦¤È¤·¤ÆÉ´²ßÅ¹¤ò¼¤á¤¿¤â¤Î¤ÎÇä¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡£¤·¤«¤·ºî»ì¤ò¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢TVÈÖÁÈ¤Î¹½À®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤â¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÈË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤¬¡È¹ñÌ±¤Î²Î¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÅ¯³Ø
¡Ö°ì¶åÏ»¡»¡Ê¾¼ÏÂ»°½½¸Þ¡ËÇ¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ¹¤¤´é¤ò¤·¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢ÆÍÁ³¹ÓÌÚÄ®¤Î¤Ü¤¯¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ¬¤Ï¿¦¿ÍÉ÷¤ÎÃ±È¯¤Ç¡¢¤¹¤ê¤¤ì¤¿¥¸ー¥Ñ¥ó¤ò³Ê¹¥¤è¤¯¤Ï¤¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢Ä¹ÂôÀá¤¬ÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²è¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤ËµÓ¤ÎÀþ¤¬¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¼«ÅÁ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ê´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È±ÊÏ»Êå¤Î½éÂÐÌÌ¥·ー¥ó¤À¡£±Ê¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÂè98ÏÃ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬±é¤¸¤ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ÈÏ¢¤ì¤À¤Ã¤ÆÌø°æ¿ó¤Î²È¤òË¬¤Í¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¤ò°ÍÍê¤·¤¿Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤Ê±Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæÈþ½Ñ¤Ï¡¢¿·Ê¹É¾¤Ç¡ÖÆ¸ÏÃÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¤È¤Û¤á¤é¤ì¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢±Ê¤ÎÉñÂæ¤Ç²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤â±Ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å²¿ÅÙ¤«ÁõÃÖ¤ò¼êÅÁ¤¦¡×¡Ê¢¨¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö±é½Ð¤È¤«ÂæËÜ¤Î½ñ¤Êý¤â¤¤¤¯¤é¤«²ò¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ä¤Ê¤»¤Ï¡¢¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢ºî»ì¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¤òºî»ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ä¤Ê¤»¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸»Î®¤Ë²È¤òÆÍÁ³Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿±Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×°Ê¹ß¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÌö¿Ê¤ÈºÃÀÞ
¡¡¤½¤ó¤Êºî»ì¤Î»Å»ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1961Ç¯¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤À¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè101ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö½½¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ë¥åー¥¹¥·¥çー¤Î¹½À®¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Îº£·î¤Î²Î¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎµÜ¾ë¤Þ¤ê»Ò¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Çµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬±é¤¸¤ëÇòÄ»¶Ì·Ã¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÇòÄ»¤¬¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¹½À®¤ä°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤¹¤ë½çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢¡ØÌ¡²èÆÉÇä¡Ù¤Î»Å»ö¤ÇµÜ¾ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³µÜ¾ë¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¹½À®¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤Ü¤¯¤ËºÇ½é¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤¯²ò¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤ËÄÖ¤ë¤Û¤É¡¢°Õ³°¤Ê°ÍÍê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»þ¤Î¥¹¥¿ー¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥á¥í¥á¥í¾õÂÖ¤Î¤Ü¤¯¤Ï¡¢¹½À®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«²ò¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£²¡¤·¤Î¶¯¤¤ÇòÄ»¤Ë¤¿¤¸¤¿¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¿ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¹½À®¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤À¤¬¡¢Ì¡²è¤äÁÏºî³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Î¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²è»¨»ï¤«¤é¥ªー¥É¥êー¡¦¥Ø¥Ã¥×¥Ðー¥ó¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤ò»²¹Í¤ËÉÁ¤¾å¤²¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬½¤Àµ¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤½¤Î¤Þ¤Þ°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¤ä¤Ï¤êºÍ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ì¡²è¤â´Þ¤á¤¿ÁÏºî³èÆ°¤Ç¤ÏÌ¤¤ÀÂåÉ½ºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£NHK¤Î¡Ø¤Þ¤ó¤¬³Ø¹»¡Ù¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ºî»ì¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤È¥Þ¥ë¥Á¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤â¡¢±Ê¤ä¤¤¤º¤ß¤äÀÄÅç¹¬ÃË¡¢Á°ÅÄÉðÉ§¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤¦¤Æ¤¤µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¿´¾ð¤ò¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Ï»Í½½ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÊý¸þ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¸ÞÎ¤Ì¸Ãæ¤Ç¡¢ºÃÀÞ¤É¤³¤í¤«¡¢½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«ÅÁ¤ÇÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÀäË¾´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ø
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤¬¤è¤¦¤ä¤¯È´¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬1988Ç¯Ëö¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢1990Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢Á°Ç¯2·î¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¼êÄÍ¼£Ãî¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊ¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ê¤»¤â¤è¤¦¤ä¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Îº¢¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ï·¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ó¤¬¼êÄÍ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¼êÖº¼£Ãî¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¶»¤ò¥¸¥ó¤È¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤ä¤Ê¤»¤Î¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤ÏÂ³¤ÌÂ¤¤¤âÂ³¤¯¡£±Ç²è»¨»ï¤Î¡Ø±Ç²è¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ë¥¨¥Ã¥»ー¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¶¹Æ¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¡Ö¥Ù¥ìーË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿´ã¤ÎÂç¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡×¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½÷À¤³¤½¤¬¡Ø»ûÆâ´ÓÂÀÏº°ì²È¡Ù¤ä¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ÇÍÌ¾¤Ê¸þÅÄË®»Ò¡£¤ä¤Ê¤»¤Ï¸å¤Ë¸þÅÄ¤¬Ï¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¥¨¥Ã¥»ー¡ÖÉã¤ÎÏÍ¤Ó¾õ¡×¤ËÁÞ³¨¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸þÅÄ¤ÏµÓËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®Àâ¤â½ñ¤¤¤ÆÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1981Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò»×¤¤¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤Ø¤ó¤ò¤É¤Ã¤Á¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¼«ÅÁ¤Ç¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤Îº¢¤Î¤ä¤Ê¤»¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄÔ¿®ÂÀÏº¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢½é¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ10ËüÉô¤òÇä¤ë¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¼êÄÍ¼£Ãî¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤ÎÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ëµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¼êÄÍ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Íー¤Ç¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÂçÆ£¿®Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤âÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ê³¨ËÜ¤Î»Å»ö¤Ë¤âËÜ¹ø¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ÎÃæ¤«¤é³¨ËÜ¤Î¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤â¤ä¤Ã¤È»ÔÌ±¸¢¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ò¸«¤»¤¿¤ä¤Ê¤»¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò»×¤¦¤ÈÃÙ¤¹¤®¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Â¾¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¢¤¬¤¤Ä¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±ó²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤â¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÈËÂ¤¤¤À¿ô¡¹¤ÎÀ®²Ì¤¬¸å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥à¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÏÄ¹¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸±¤·¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¿®¤¸¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ä¤Ê¤»¤ÎÀ¸³¶¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤«¤é¤â¤¤Ã¤È´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÈ¬ÌÚ¤È¤Î¸òÎ®¤ä¼êÖº¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸«¼é¤ê¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤ë¿ó¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
»²¾È¢¨¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ê´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë¡Ë¤è¤ê¡ÊÊ¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë