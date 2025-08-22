フジテレビ系で毎週日曜に放送されているアニメ『サザエさん』の“55周年イヤー”にちなみ、8月24日18時30分より「祝！万博開催スペシャル」と題した特別編が放送されることが決定した。

1969年10月5日に放送を開始し、2024年にはテレビアニメとして前人未到の放送55周年を迎えた国民的アニメ『サザエさん』。実はサザエさん一家は、55年前の1970年に開催された大阪万博にも一家そろって訪れていた。8月24日の放送の1話目では、まさに55年前、1970年6月14日に放送された「サザエ万博へ行く」が放送される。続けて、現在開催中の大阪・関西万博をサザエさん一家が訪れる「サザエ再び万博へ行く」を放送。55周年イヤーにふさわしい、サザエさん一家55年ぶりの「大阪万博回」となる。

そして「サザエ再び万博へ行く」には、大阪・関西万博を愛してやまない、スペシャルな2人が登場。一家が夢洲の万博会場で偶然出会ったのは、なんと「日本館」名誉館長の藤原紀香。さらに、夫であり歌舞伎俳優の片岡愛之助も登場し、一家と共に愉快なエピソードを繰り広げる。

「サザエ再び万博へ行く」では、サザエさん一家が開催中の大阪・関西万博を訪れる。大屋根リングに上って広い会場を一望し、カツオたっての希望で「日本館」を訪れて、火星の石の展示を見ている一家の前に登場するのは、「日本館」名誉館長の藤原。サザエとは瞬く間に意気投合する。さらに一家が「食と祭EXPO」を訪れ、大阪グルメを堪能しようとしていると、そこにいたのは愛之助だった。

エピソードの中では、そのほかにも世界各国のパビリオンや、「空飛ぶクルマステーション」、「大阪ヘルスケアパビリオン」、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」、「夜の地球 Earth at Night」など、大阪・関西万博の名所の数々が登場。「サザエ万博へ行く」で描かれた1970年の大阪万博とともに、「サザエ再び万博へ行く」の中で描かれる、2025年最新の万博の姿にも注目だ。

あわせて、愛之助と藤原からはコメントも到着。収録を終えて愛之助は、「『サザエさん』という国民的アニメに本人役で、しかも夫婦で出させていただけるなんて、こんなにありがたいことはないです。一生の記念です。妻が舞台『サザエさん』をやらせていただいていたので、私も何回も見に行っていたんですね。サザエさん一家がそのまま再現されていて、何回見ても楽しいなと思っていたので、そのアニメに出させていただき、私たち夫婦の素の部分も描いていただいて、それが『サザエさん』で放送されるということがうれしいです」と喜びをコメント。藤原は、「『サザエさん』に本人役として登場させていただけるというのは、夢のような出来事でした。アフレコをしている間もすごく楽しくて、笑いと共に収録が進んでいきましたし、つい先日まで舞台でサザエ役を務めていたこともあって、こういった国民的なアニメに少しでも携わらせていただいたこのご縁に、本当に感謝しています」と振り返った。

続けて愛之助は、「やっぱり、サザエさんとしゃべれたことがうれしかったですね。それだけじゃなくて、サザエさん一家とお酒が飲めて笑い合えましたし、その画面が映った瞬間に、本当にテンションが上がりましたね」と語った。藤原も、「私も、夫と、波平さんとマスオさんにツッコむ場面があって、究極の喜びでしたね！」と『サザエさん』の世界に入った感想を述べた。

また、大阪・関西万博とコラボした回への出演について藤原は、「国民的アニメの『サザエさん』、そして国民的行事の万博という、この画力の強い最強のコラボに、私が日本館名誉館長として出演できたことは光栄の至りです。『サザエさん』は大人から子どもたちまで見ている作品だと思うんですけど、万博っていうのも、やはり世界規模でさまざまな人に知恵と刺激を共有できる場だと思うんですね、その場を私たちがアニメでご案内できてすごくうれしく思いますし、万博にまだ行ったことない人にも魅力を感じてもらえるのではないかと、館長としてもうれしく思います」とコメント。愛之助は、「僕らも万博に何度も行っていますけど“これ！ 懐かしい！”って思えるくらい、万博の再現度が高かったですね」と万博回ならではの面白さに言及。

さらに藤原は、「舞台『サザエさん』の最後のコメントでもお客様に言っていたのですが、『サザエさん』はお庭に咲いているお花だったり、お祭りだったり、本当に日本の一つ一つの季節感や行事を大事にしているじゃないですか。そして万博には、55年前の大阪万博にも行っていて、愛・地球博の時もオープニング映像で出ていて、そして今回も訪れていますよね。そうやって、日本のかけがえのない四季やお祭り、観光名所、さらに万博まで大切にして、日本の文化を子供たちに伝えるアニメでもあると思うんですよね。そんな作品に出させていただいて本当にうれしかったです」と『サザエさん』ならではの魅力を語った。

視聴者に向けたコメントでは、「今の世の中は便利になりすぎて、親子の会話とか、特におじいちゃんおばあちゃんとの会話もなくなってきて、一家だんらんの時間もなくなっているじゃないですか。そんな時代に『サザエさん』というのは、本当に意味のある番組だと思います。昔は当たり前だったことが減ってきてしまっている世の中だからこそ、皆さんに見ていただきたいです」と愛之助。藤原は「私たちはリアルタイムでも、録画でも『サザエさん』を見ています。時には家族愛に泣けたりすることもありますよね。そんなすてきなアニメに携わらせていただいて本当に光栄でした。永久保存版です！」と太鼓判を押した。（文＝リアルサウンド編集部）