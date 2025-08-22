気象庁は、きのう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

きょう（22日）午前３時には宮崎市付近にあって、ゆっくりした速さで東北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側１５０キロ以内と西側１１０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



きょう（２２日）午後３時には日向市の東南東約４０キロ

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



あす（２３日）午前３時には宿毛市の南東約３０キロ

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

九州南部では線状降水帯が発生するおそれも

台風第１２号は日向灘を北東へ進み、きょう（２２日）昼過ぎまでに熱帯低気圧に変わるでしょう。



［雨の予想］

九州南部では鹿児島県を中心に、台風の中心付近の発達した雨雲により、非常に激しい雨や激しい雨が降り、土砂災害や洪水災害の危険度が高くなっている地域があります。



九州南部では２２日は、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。



２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １５０ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。



九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）

２２日昼過ぎにかけて



［風の予想］

九州南部では２２日は強い風の吹く所があるでしょう。

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部では２２日は、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。

２２日に予想される波の高さ

九州南部 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

２２日は、九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、強風やうねりを伴った高波に注意してください。また、九州南部や九州北部地方では、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

当該エリアの今後の天気の予報は？

【画像②～⑧】は、当該エリアの今後24時間の天気の予想です。

全国各地への天気の影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑨～⑯】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。