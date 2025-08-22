◆陸上 ダイヤモンドリーグ第１３戦（２０日、スイス・ローザンヌ）

女子やり投げで昨年のパリ五輪金メダルの北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝は、５０メートル９３で最下位の１０位だった。右肘内側上顆（じょうか）炎で７月の日本選手権を欠場し、約２か月ぶりの実戦復帰だったが、完全復活の姿は見せられなかった。６月の第６戦で優勝しており、年間上位選手で争う今月２７日開幕のファイナル（スイス・チューリヒ）進出は確定。９月１３日開幕の東京世界陸上を見据え急ピッチで調整を進める。アドリアナ・ビラゴシュ（セルビア）が６３メートル０２で優勝した。

＊ ＊ ＊

今季の大一番まで１か月を切った中での復帰戦は、５０メートル台の最下位。それでも、過去に北口は困難を乗り越えてきた。昨年８月のパリ五輪では金メダルを獲得したが、実は直前まで本調子ではなかった。当時は筋力強化中心で、半日の休みが週に１度しかないハードな練習を繰り返した。上半身が硬直するなど未体験の症状が出て苦しんだという。そこから練習の負荷を微調整。休日も増やした。細心の注意を払って体調を管理し、大舞台に間に合わせた成功体験がある。

今回と状況は同じではないが、約２か月の調整を経て、まずは試合をこなせたことが大きな一歩。勝負強い北口がＤＬファイナル、東京世界陸上に戻ってくるのを待ちたい。（陸上担当・手島 莉子）