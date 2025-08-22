片岡愛之助（53）藤原紀香（54）が、24日放送のフジテレビ系「サザエさん」（日曜午後6時30分）の「祝！万博開催スペシャル」に、本人役で登場することが21日、分かった。

同作は、言わずと知れた国民的人気アニメ。サザエさん一家は55年前に開催された大阪万博にも、そろって訪れていた。24日放送の1話目で1970年6月14日放送の「サザエ万博へ行く」を、続けて現在開催中の大阪・関西万博を訪れる「サザエ再び万博へ行く」を放送する。

大阪・関西万博で「日本館」名誉館長を務める藤原は、カツオたっての希望で「日本館」を訪れ、火星の石の展示を見ている一家の前に登場。片岡は「食と祭EXPO」を訪れ大阪グルメを堪能しようとしていたサザエさん一家と出会う。

藤原は「国民的アニメと国民的行事の最強コラボに、日本館名誉館長として出演させていただけたことは光栄の至りです」とし、「サザエさん一家をご案内できたことをとても幸せに感じていますし、まだ万博に来られたことのない方々にも魅力をお伝えできるのではないかと、名誉館長としてもうれしく思います」とした。

舞台でサザエさんを演じた藤原は「舞台だけでなく、今回アニメでもご縁をいただけたことを心から光栄に思っています」とし、「特にこの万博とのコラボ回は、私たち夫婦にとって永久保存版になりました！」と喜びを語った。

片岡は「今の世の中は便利になりすぎて、親子の会話とか、特におじいちゃんおばあちゃんとの会話もなくなってきて、一家だんらんの時間もなくなっている」としつつ「そんな時代に『サザエさん』というのは、本当に意味のある番組だと思います」と続けた。「昔は当たり前だったことが減ってきてしまっている世の中だからこそ、皆さんに見ていただきたいです」とアピールした。