オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。0歳長女との顔出しショットを公開した。

藤森は「娘が産まれてはじめての帰省」と書き出し、「実家が長野であると言う事のありがたさに1番気づけた夏 そして清武さん美代子さんも孫と妻に会えて嬉しそうで良かった」とつづり、両親が孫との時間を楽しむ様子を紹介した。

さらに「プール2個も用意してくれてた！清武はプールで遊ぶ孫と息子のためにパラソルをやってくれていました。美代子は孫を抱いたら絶対に離さない。清武に孫が懐いてるマウントを取りまくり」と明かし、母美代子さんが孫を抱く姿や、長女と反対向きで寝ているショットなども披露した。

最後に「遠くまで来てくれた妻チャラに感謝 すっかり田舎を気に入ってくれて私たちだけ残ると言い出す始末。いつもありがとう」と妻への感謝で締めくくった。

この投稿にフォロワーからは「もう天使ですね」「娘ちゃん可愛いですねー」「娘ちゃん可愛すぎます目の保養」「パパと娘ちゃん正反対で寝てて可愛い」「良い写真ばかりで微笑ましい」などのコメントが寄せられている。