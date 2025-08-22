「持続的なコメ生産振興プロジェクト」のチーフアドバイザーを務めるＪＩＣＡ専門家の宮本輝尚さん＝ウガンダＮａＣＲＲＩ

アフリカでコメの消費量が伸び続けている。おいしく調理も簡単なことから、需要は約３０年間で４倍に急増し、米食がすっかり定着した。アフリカ東部のウガンダで１０年にわたり稲作の研究、普及に取り組む神奈川ゆかりの専門家、宮本輝尚さんは「経済性と環境を両立しながら持続的な農業を目指したい」と語る。

「味が良く貯蔵や輸送に適しており、都市化で共働き家庭が多いアフリカでは調理のしやすさが特に受け入れられた」と宮本さんは人気の理由を説明する。

国際協力機構（ＪＩＣＡ）の専門家で、日本大生物資源科学部（藤沢市）の出身。首都近郊の国立作物資源研究所（ＮａＣＲＲＩ）を拠点に「持続的なコメ振興プロジェクト」（エコ・プライド）のチーフアドバイザーを務める。

ウガンダのコメ生産量は２０年で６倍に増えた。「土地が肥沃（ひよく）で気候と需要に適合した」（宮本さん）

主力は陸稲。水稲に比べ収量や品質は落ちるが、水田を作らない利点は大きく、換金作物として定着した。芋やトウモロコシなど既存の主食作物よりも高く売れるという。日本の稲作技術が着実に根を張った。

ただ需要は生産を上回り、輸入も増え続ける。東アフリカ最大の生産国タンザニアは自給率１００％だがウガンダは７５％、ケニアは３０％にとどまる。主な輸入元はパキスタンやインドなど伝統的な米食国だ。