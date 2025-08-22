◇セ・リーグ 巨人7―1ヤクルト（2025年8月21日 神宮）

あの「マー君」を強力に援護した。巨人・リチャードは1―0の2回無死二塁で左翼への6号2ラン。「マー君さんを援護できてよかったです」とコメントしていた。日米通算199勝目に大貢献。「勝たせたかった。その思いだけ」とホッとした表情だった。

尊敬しているからこその「マー君さん」だ。「田中さん」や「マーさん」ではない。「僕らの世代は“さん”をつけるほどの距離感じゃない」。テレビで見ていた「マー君」は、同じチームになったといえど雲の上の存在だからこそ「その流れでいつも呼ばせてもらってます」と言う。

ソフトバンク時代には対戦し、にらみ合いにもなったこともある。「試合が始まったらバチッと戦闘モードに入る方なので見習わせてもらっている。かといって、私生活も近寄れない人でもない。教えてくれるし、めっちゃいい人です」と明かした。

祝砲にもなった。母校・沖縄尚学が甲子園決勝に進出し「（力を）もらえます」と笑顔。「ここまで来たなら、悔いないように楽しんでほしい」。後輩に負けじと、輝きを見せた。（小野寺 大）