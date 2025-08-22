「ノリノリですね」「最後の照れが可愛い」影山優佳がタイトなワンピ姿で話題のダンスを披露！「幸せな気持ちになりました」などの声
キュートなダンスが注目を集めた。
日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんが公式インスタグラムを更新。タイトなキャミワンピ姿で、TikTokでも話題の「Ba-ra-bam」を楽しげに踊ってみせる動画をアップロードした。
日本代表戦でリポーターを務めるなど、豊富なサッカーの知識にも定評ある24歳の人気者は、「浮き足立って柄に合わないことを こだわりの画角で撮ってくれたよ」と綴る。
この投稿にフォロワーも反応。「可愛ぃ過ぎ」「めちゃくちゃ可愛すぎて最高です」「最高すぎてほんと幸せです」「ノリノリですね」「優勝」「最後の照れが可愛い」「幸せな気持ちになりました」といったコメントが寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「可愛ぃ過ぎ」な影山優佳さんの「Ba-ra-bam」に脚光！
