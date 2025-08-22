「計画は失敗した」王者リバプール、大型補強の裏で日本人アタッカーの移籍が消滅していた？ 現地メディアが明かす「選手は信じていた」

「計画は失敗した」王者リバプール、大型補強の裏で日本人アタッカーの移籍が消滅していた？ 現地メディアが明かす「選手は信じていた」