与田祐希、人生初のカジノで「10万円が300万円くらいになった」けど…
元乃木坂46の与田祐希（25歳）が、8月21日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。人生初のカジノで「10万円が300万円くらいになった」ものの、全部なくなったと語った。
番組には今回、今年2月に乃木坂46を卒業し、女優やモデルとして活躍する与田がゲスト出演。卒業後は「2か月まるまる休んで、旅行とか行ったり。アメリカとプーケット（タイ）と韓国と福岡と…最近、熱海も行きました」と休みを満喫していたという。
くりぃむしちゅー・上田晋也が「どこ良かった？ いろんな旅行先行って」とたずねると、与田は「カジノ。人生初の」とラスベガスで行った“オフライン”のカジノと回答。
そして「でもやり方わからなくて、気付いたら終わってましたね。1回すごい増えて、10万円が300万円くらいになった気がする。次のターンで全部置いて、全部なくなりました…」と語り、「勝負師すぎる！」「富豪のやり方だよ！」との声が飛んだ。
