世界的人気グループ「ＢＴＳ」のメンバー全員の集合ショットに世界が歓喜だ。

メンバーのＪ―ＨＯＰＥが日本時間２２日までに自身のインスタグラムを更新。「ＢＴＳ！！」と記し、ビーチでメンバー７人が勢ぞろいしたショットを公開した。

他にもショッピング中のＶの姿やレコーディングスタジオにいるジョングクの様子の動画もアップし、グループの再始動へ準備が着々と進められていることをにおわせた。

ネット上では「尊い」「ほんとホビたんには足を向けて寝れません。貴重な写真いっぱい」「この７人が集まった奇跡にあらためて感謝」「幸せいっぱいつまってる〜」「ホビ様ありがとうございます」「待ってました！ありがとう」「お宝すぎる」「７人一緒にいるってやっぱり最高」「投稿が『ＢＴＳ！！！』なのもなんだかすごくいい」「７人が揃（そろ）ってる写真ーー！」「７人の！お写真！ありがたい！」「ＢＴＳ！！ってところが泣ける」「いつまでも変わらず７人でいてほしい…」「みんなが元気そうってだけで幸せ」「泣けた」「７人がキタキタキターーーー」「ずっとこれを待ってた」などと感激の声があふれていた。

「ＢＴＳ」は６月にメンバー７人全員が除隊し、現在、メンバーは米ロサンゼルスに滞在。２５日（日本時間２６日）にはＶがドジャースタジアムで行われる大谷翔平投手らが所属する米大リーグ（ＭＬＢ）のドジャース―レッズ戦でファーストピッチを務める予定になっている。