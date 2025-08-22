IT人材にとって、ITコンサルタントとして経験を積むことはその後のキャリアにとってもいい影響があるといいます。スキルを磨き市場価値を高めることで、業界全体の発展にも貢献できるかもしれません。大野聖一氏による著書『経営者の右腕になる AI時代のITコンサルタント』（幻冬舎メディアコンサルティング）より、ITコンサルタントとその後のキャリアについて詳しくみていきましょう。

ITコンサルタントがIT人材の未来を拓く

急速に進化するデジタル時代において、IT人材のキャリアパスは従来の枠組みを超えて多様化しています。特に注目すべきは、IT人材がITコンサルタントへとキャリアの軸を移すことで、新たな可能性が広がるという展望です。この転換は単なる職種変更ではなく、IT業界全体の未来を切り拓く重要な選択肢となっています。

IT業界の変革期において、IT人材がITコンサルタントへキャリアシフトすることは、個人の成長だけでなく業界全体の発展にも貢献する戦略的選択です。技術的知識という強固な基盤を持つIT人材は、この資産を活かしてビジネス価値を創出する上流工程へと活動領域を拡大できます。

特に注目すべきは、技術開発の経験がもたらす比類なき強みです。複雑なシステム統合やAI導入などの先端プロジェクトにおいて、新技術への順応性の高さやこれまでの経験が、圧倒的なアドバンテージとなります。この技術理解力は、ITコンサルタントとして顧客の真のニーズを技術的に実現する際の核心的な価値となるのです。

深い専門性を持つIT人材は、ITコンサルタントとして特に高い価値を発揮します。データサイエンス、クラウドアーキテクチャ、サイバーセキュリティなどの専門分野に精通し、それをビジネス課題の解決に直結させられる人材は、デジタル変革を推進する企業から強く求められています。

こうした専門性は、単なる技術の域を超え、企業の競争優位性や事業継続性に直結するため、その価値はますます高まっています。専門知識を持つIT人材がコンサルタントとして活躍することで、技術とビジネスの懸け橋となり、より戦略的なデジタル変革を実現できるのです。

ITコンサルタントとして成功するためには、技術的知識に加え、クライアントとの効果的なコミュニケーション能力や、複雑な問題を構造化して解決する思考力が不可欠です。

さらに、ビジネス要件を正確に把握し、最適な技術ソリューションに落とし込む「翻訳力」も求められます。この技術とビジネスの両領域をカバーする職業特性は、IT人材が自身のキャリアを拡張していくうえで理想的な発展経路といえます。現場での技術経験という土台の上に、コンサルティングスキルという新たな層を積み上げることで、より高い視点から価値を提供できるプロフェッショナルへと成長できるのです。

ITコンサルタントの経験がもたらすキャリアへの影響

市場のテクノロジートレンドを先読みし、それに合わせたキャリアを構築することも重要です。

例えば、企業のITインフラがクラウドへ急速に移行している今日、クラウド技術の専門性を持つコンサルタントの需要は自然と高まっています。AI、IoT、ブロックチェーンなど次世代技術の波をとらえ、そこに自身の専門性を位置づけることができれば、市場価値は一層高まるでしょう。

しかし、こうしたトレンドへの対応以上に、ITコンサルティング業界で最も評価されるのは、クライアントに対して具体的な価値と成果を提供できる能力です。技術的知識を持ちつつ、ビジネス成果にフォーカスできる人材こそが、真のITコンサルタントとして成功を収めることができるのです。

ITコンサルタントとしての経験は、その後のキャリアに多様な選択肢をもたらします。

独立してフリーランスとして活躍する道、企業の戦略部門や企画部門でリーダーシップを発揮する道、あるいはITベンダーに戻ってより上位のポジションを目指す道など、その可能性は無限に広がります。事業会社に転身すれば、コンサルタント経験で培った戦略的思考と技術知識を活かし、新規事業開発や全社的なデジタル変革の舵取りを担うことができます。

また、ITベンダーに戻る場合も、顧客視点を身につけたコンサルタント経験者として高く評価され、より責任あるポジションでキャリアを構築できる可能性が高まります。

このように、ITコンサルタントとしての経験は、IT人材が自身の可能性を最大限に広げるための重要なステップとなり、業界全体の発展にも貢献するキャリアパスとなるのです。IT技術の急速な進化と企業のデジタル化が加速する今こそ、ITコンサルタントという選択が、IT人材の未来を拓く鍵となるのです。

大野聖一

North Star Management株式会社

代表取締役