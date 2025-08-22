Á´¤Æ¿´¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡¡Á°ºÊ¤ÎÃæ»³ËãÍý¤µ¤ó¤òÅé¤à¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡Ê71¡Ë¤¬21Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè·î12Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Á°ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³ËãÍý¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯77¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤ÄÀÌÛ¤Î¸å¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¿´¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¡£ºòÇ¯12·î¤ËÃæ»³¤µ¤ó¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤òÂ©»Ò¤«¤é¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤º¤ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤Þ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡×¤ÈÁá¤¹¤®¤ë»à¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤È¤Ï1979Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢Íâ80Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢99Ç¯¤ËÎ¥º§¡£96Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¼«¿È¤ÎÉÔÎÑ¤«¤éÎ¥º§ÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¥¾Â¤ÎÎ¥º§·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤È¤ÊÎ¹¤¢¤ë¤Î¹¡×¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®¡Ë¤Î800²ó¤òµÇ°¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢800²ó¤ÎµÇ°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿µìÃÎ¤Î°Ë¿á¸ãÏº¡Ê79¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÃÎ¤ë´ÖÊÁ¤Ç¡Ö¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¤¬¡Ë2Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ãÏº¤Á¤ã¤ó¸ãÏº¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÅÄÂ¼¤È¤Ï79Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÃç¡£¡Ö¡Ê½é¶¦±é¤«¤é¡ËÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¡©Èà¤¬¡È·ëº§¤¹¤ë¡É¡È¡ÊÁê¼ê¤ò¡Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡È²¿¤À¡¢Áê¼ê¤Ï¡ÊÃæ»³¡ËËãÍý¤µ¤ó¤«¡Á¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢»°ÅÄÂ¼¤¬¤¦¤Ä¤à¤¯°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£