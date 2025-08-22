「それって、わが子の誕生日じゃ…」出産日を医師に迫られ、フリーズした理由｜出産レポ#2【ママリ】
無痛分娩の予定が一転、「帝王切開かもしれない」と告げられたkantabouさん。覚悟を決めていた中、次の健診で医師から思いがけない言葉が伝えられます…。
©kantabou20
©kantabou20
医師から「帝王切開になるかもしれない」と告げられたkantabouさんは、不安を抱えたまま、次の健診の日を迎えました。
©kantabou20
©kantabou20
帝王切開を覚悟していたkantabouさんでしたが、レントゲンの結果を受け、自然分娩が可能と判断されます。そして、無痛分娩の予定日をいつにするかたずねられます。
©kantabou20
©kantabou20
出産日を決める…ということは、つまり、生まれてくるわが子の誕生日を決めるということ。わが子にとって、大切な日を選ぶように求められ、kantabouさんは戸惑ってしまいました。
©kantabou20
©kantabou20
帝王切開を覚悟していたkantabouさんでしたが、思いがけず無痛分娩が可能になりましたね。
わが子の大切な誕生日を決めるという重みを感じながら、ついに出産予定日が決まりました。
あなただけの出産の物語
©kantabou20
©kantabou20
初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。
予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。
どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。
赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）