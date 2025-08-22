「それって、わが子の誕生日じゃ…」出産日を医師に迫られ、フリーズした理由｜出産レポ#2【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第2話をごらんください。

無痛分娩の予定が一転、「帝王切開かもしれない」と告げられたkantabouさん。覚悟を決めていた中、次の健診で医師から思いがけない言葉が伝えられます…。

©kantabou20

©kantabou20

医師から「帝王切開になるかもしれない」と告げられたkantabouさんは、不安を抱えたまま、次の健診の日を迎えました。

©kantabou20

©kantabou20

帝王切開を覚悟していたkantabouさんでしたが、レントゲンの結果を受け、自然分娩が可能と判断されます。そして、無痛分娩の予定日をいつにするかたずねられます。

©kantabou20

©kantabou20

出産日を決める…ということは、つまり、生まれてくるわが子の誕生日を決めるということ。わが子にとって、大切な日を選ぶように求められ、kantabouさんは戸惑ってしまいました。

©kantabou20

©kantabou20

帝王切開を覚悟していたkantabouさんでしたが、思いがけず無痛分娩が可能になりましたね。



わが子の大切な誕生日を決めるという重みを感じながら、ついに出産予定日が決まりました。

あなただけの出産の物語

©kantabou20

©kantabou20

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）