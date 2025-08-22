4年ぶりの対戦にも気負いはない。22日のヤクルト戦（神宮）で先発する阪神・高橋は相手主砲の村上を警戒しつつ、冷静に足元を見据えた。

「しっかり投げきらないといけないチームだと思う。ランナーをためないで、中軸には回さないようにという感じですかね」

ヤクルトを相手に登板したのは、21年10月8日までさかのぼる。村上に2安打を浴びるなど5回4失点で敗戦。史上最年少で3冠王に輝いた22年以降では初顔合わせだ。「しっかり勝てる確率の高いピッチングをできればと思います」。通算成績は20打数6安打の被打率・300だが、被本塁打は0。上半身のコンディション不良から復帰後20試合で8本塁打を放つが、これまでと同様に“花火”を打ち上げさせるつもりはない。

前回13日の広島戦では、7回を4安打無失点に封じ込めて今季2勝目。先発ローテーションが再編されたことで、中8日の登板で先陣を任された。この日は甲子園の室内練習場で行われた指名練習に参加。キャッチボールなどで調整を終えた。

「目の前の一試合一試合を抑えていくというのが大事になってくる」

村上封じで19年8月23日以来6年ぶりのヤクルト戦勝利＆今季3勝目をつかみ取る。（山手 あかり）