「ロッテ１２−１０楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

復活の花火を、華々しく打ち上げた。ロッテ・山口航輝外野手が初回に３試合連続となる先制の５号２ラン。１点リードの四回には６号２ランで突き放し、さらに打者一巡して回ってきた３打席目に７号３ラン。２０日の最終打席には決勝の４号３ランを放っており、パ・リーグタイ記録の４打席連続本塁打だ。

「奇跡です」。お立ち台で笑顔がはじけた。５打席連続となれば村上（ヤクルト）に並ぶプロ野球記録だったが、七回の第４打席は空振り三振。「準備している時に（山本）大斗に『神様、仏様、村上様、山口様だな』って。あいつのせいで打てなかった」と笑わせた。

苦しんだシーズンだった。５月１４日に初昇格も、出場３試合連続安打中の６月４日に抹消された。２軍ではタイミングを早めにとる打法を身につけて今月５日に再昇格。「やり返す」という思いを心に刻んだ。

２０２２年から２年連続２桁本塁打。昨季は２本塁打に終わった。再起を懸けたシーズン。一度はつまずいたが、再昇格後は９戦７発の固め打ち。１８日に２５歳となってから全３戦で本塁打を記録。やり返す思いは「（シーズンが）終わるまで切らしたらいけない」と言う。頼れる大砲が完全復活だ。

◆山口 航輝（やまぐち・こうき）２０００年８月１８日生まれ、２５歳。大阪府出身。１８３センチ、１００キロ。右投げ右打ち。外野手。明桜高から１８年度ドラフトでロッテから４位指名。２１年３月２６日のソフトバンク戦で１軍初出場し、プロ初安打を放った。同年４月９日の西武戦で初本塁打。２２年に１６本、２３年に１４本と２年連続で２桁本塁打をマークしたパワフルなスラッガー。